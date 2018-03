Zobacz, jakimi dreamlinerami będziemy wkrótce latać [FOTO]

Będzie oszczędniejszy i bardziej ekologiczny. Zabierze na pokład 294 pasażerów. PLL LOT w czwartek odbiorą w Seattle w Stanach Zjednoczonych pierwszego z czterech zamówionych przez spółkę maszyn typu Boeing 787-9 Dreamliner. To większa o 6 metrów wersja Boeinga 787-8 Dreamliner.

LOT ogłosił dokąd będą latać nowe dreamlinery Na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku do Polski trafi pierwszy Boeing 787 z nowej serii. Samoloty będą nieco większe od dziś używanych. zobacz więcej

Drugiego B787-9 spółka ma odebrać w kwietniu, trzeciego na przełomie maja i czerwca. Ostatni samolot LOT spodziewa się otrzymać na początku 2019 r. Wówczas polski przewoźnik będzie miał w swojej flocie w sumie 12 dreamlinerów. Obecnie ma osiem maszyn B787-8.



Nowa maszyna w czwartek wystartuje prosto z fabryki amerykańskiego producenta Boeing w Everett pod Seattle w USA, by wylądować w piątek rano na warszawskim Lotnisku Chopina. Rejs potrwa ok. 11 godzin.



Samolot został wyposażony w silniki Rolls-Royce'a Trent TEN nowej generacji, które mogą być wykorzystywane zamiennie także na B787-8. Zasięg nowego dreamlinera w wersji dla LOT-u to ponad 13 350 km, o ok. 700 km więcej niż B787-8.

