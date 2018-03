Coraz więcej pracowników z Ukrainy. 150 tys. Ukraińców ma ważne zezwolenia na pobyt w Polsce

Liczba obywateli Ukrainy posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 150 tys., od 2015 r. liczba ta wzrosła trzykrotnie – poinformował Urząd ds. Cudzoziemców.

– Większość obywateli Ukrainy przebywa w Polsce tymczasowo na podstawie wiz, korzystając z ułatwionego dostępu do rynku pracy. Coraz więcej z nich chce jednak pozostać w Polsce na dłużej, o czym świadczy rosnąca liczba wniosków o zezwolenia na pobyt, a także liczba osób już posiadających takie zezwolenia – powiedział rzecznik prasowy Urzędu ds. Cudzoziemców Jakub Dudziak.



Dodał, że obecnie ok. 333 tys. cudzoziemców, w tym 150 tys. obywateli Ukrainy, posiada ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce.



Według danych UdSC ok. 60 proc. obywateli Ukrainy posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20-39 lat, 27 proc. w przedziale 40-59 lat, a ok. 11 proc. jest poniżej 20. roku życia.



Wśród nich jest 87,5 tys. mężczyzn i 63 tys. kobiet. Większość posiada zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 76 proc., oraz pobyt stały – 21 proc.



Najwięcej zezwoleń na pobyt wydano na Mazowszu



Decyzje w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców wydają urzędy wojewódzkie. Najwięcej obywateli Ukrainy posiada zezwolenia na pobyt wydane w województwie mazowieckim – 39 tys. osób. Kolejnymi regionami pod względem popularności wśród obywateli Ukrainy są województwa: małopolskie (15 tys. osób), dolnośląskie (14,5 tys.) oraz wielkopolskie (13,5 tys.).

źródło: pap

– Zdecydowanie większy napływ cudzoziemców obserwujemy od 2014 r. Wśród cudzoziemców przybywających do Polski dominują obywatele Ukrainy, którzy w większości preferują legalizację pobytu umożliwiającą podjęcie pracy – dodał Dudziak.Cudzoziemcom, chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy, niż zezwala na to wiza), urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju.Aktualne dane dotyczące imigracji do Polski można znaleźć na portalu migracje.gov.pl.