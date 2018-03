Autostradą pod prąd. „Następny zjazd był zbyt daleko”, „szkoda czasu na nadrabianie drogi”

Dwaj kierowcy – poruszający się lubuskim odcinkiem autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S3 – jechali pod prąd. Jak wyjaśnili policji, zrobili to z pełną świadomością, ponieważ do następnego zjazdu mieli „zbyt daleko” i „szkoda czasu na nadrabianie kilometrów”.

Pierwszy z kierowców zamiast do Poznania pojechał w stronę zachodniej granicy. 71-letni mieszkaniec Zielonej Góry pomylił wjazdy i chciał jak najszybciej skorygować swój błąd. Wybrał najbardziej absurdalne rozwiązanie – zawrócił i ruszył pod prąd lubuskim odcinkiem autostrady na wysokości Świebodzina.



Choć była 1:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek, to ruch ze względu na kończący się weekend był spory. W porę, na sygnał od dyżurnego, zainterweniował patrol z Sekcji Zabezpieczenia Autostrady, który w Jordanowie zatrzymał kierowcę osobowego daewoo. Mężczyzna wyjaśnił funkcjonariuszom, że „na zjazd szkoda było czasu i było to bez sensu”.



Podobny przypadek miał miejsce w piątkowe popołudnie na lubuskim odcinku drogi ekspresowej S3 w powiecie gorzowskim. Pod prąd jechał tam – od Skwierzyny w kierunku Gorzowa – kierowca forda. Jak powiedział policjantom, „przegapił wcześniej zjazd do Gorzowa, a nie chciał błądzić innymi drogami”.

źródło: Policja

Obaj mężczyźni stracili prawo jazdy, a ich sprawami zajmie się teraz sąd. Policjanci apelują o rozsądek i przypominają, że 13 marca zginął kierowca renault, który, jadąc „pod prąd”, doprowadził do czołowego zderzenia.