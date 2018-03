Różycki: prokuratura nie była hamulcowym ws. Amber Gold; nie wydawałem dyspozycji ABW

– Nie wiedziałem o prowadzeniu działań operacyjnych przez ABW ws. Amber Gold; nie wydawałem zakazu ani żadnych dyspozycji dotyczących czynności operacyjnych – zeznał w poniedziałek przed komisją śledczą b. Prokurator Okręgowy w Gdańsku Dariusz Różycki. To już drugie przesłuchanie przez komisję; poprzednie odbyło się w listopadzie 2016 r.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann pytała świadka o uzgodnienia nt. współpracy prokuratury i ABW przy sprawie Amber Gold. Świadek powiedział, że nie pamięta, jakie działania miały być podjęte jako pierwsze.



Różycki był dopytywany, jakie były główne kierunki i wersje założone w postępowaniu na początku lipca 2012 r. Świadek zeznał, że „zgromadzony wówczas materiał dowodowy był niewielki, jeśli chodzi o możliwości od razu postawienia zarzutów z art. 286 (oszustwa)”.



Następnie Wassermann pytała świadka, czy i od kiedy miał wiedzę, że ABW prowadziła działania operacyjne ws. Amber Gold jako wsparcie śledztwa.



– Nigdy nie miałem takich informacji, działania operacyjne są objęte klauzulą i jedynie odtajnienie tych dokumentów, bądź też po stworzeniu jakichkolwiek komunikatów z tego, można się dowiedzieć (...) – odpowiedział Różycki.



„Nie wiedziałem o toczącym się postępowaniu operacyjnym”



Wasserman powiedziała, że były zastępca delegatury ABW w Gdański Jarosław Dąbrowski zeznając przed komisją podkreślał, że „wszystko w ramach działań operacyjnych (ABW) musiało być uzgodnione z funkcjonariuszem, który współpracował z prokuratorem po to, żeby nie wchodzić sobie w drogę”.



Przewodnicząca komisji zapytała wprost świadka, czy nie wiedział o prowadzeniu działań operacyjnych przez ABW.



– Myślę, że nie wiedziałem; być może rozmawiali z prokuratorami, którzy prowadzili to śledztwo albo bezpośrednio nadzorowali, ja takiej wiedzy nie mam – powiedział Różycki.



Dopytywany był następnie, czy wydał zakaz prowadzenia czynności operacyjnych przez ABW, które wychodziłyby poza to, co zostanie zlecone przez prokuraturę, pod rygorem wszczęcia postępowania za utrudnianie śledztwa.



– To jest niemożliwe (...). Nie wiedziałem o toczącym się postępowaniu operacyjnym i nie wydawałem zakazu (...). Nie wydawałem żadnych dyspozycji, gdyż byłoby to niezgodne z prawem” – zapewnił świadek.



Funkcjonariusze ABW zeznający wcześniej przed komisją mówili, że dostali wytyczne, żeby niektórymi wątkami sprawy Amber Gold się nie zajmować. Miała tego chcieć prokuratura.



Przewodnicząca @wassermann_ma: Z notatek wynika, że to pan i pana zastępca blokowaliście śledztwo pic.twitter.com/lmkh49R6ss — Sejm RP (@KancelariaSejmu) March 19, 2018

„Chodziło nam o to, żeby zatrzymać i aresztować Marcina P.”



Wassermann pytała również Różyckiego, kiedy dowiedział się, że przez „materiał ws. Amber Gold przechodzą dwie osoby” – syn byłego premiera Donalda Tuska – Michał Tusk, oraz były koordynator służb Jacek Cichocki.



– Nie pamiętam, czy dowiedziałem się o tym od prokuratora prowadzącego, czy też z prasy, nie pamiętam – odpowiedział świadek. Następnie zaznaczył, że nie pamięta materiałów z postępowania śledztwa, w których „przechodził” Michał Tusk i Jacek Cichocki.



Przewodnicząca podkreśliła, że m.in. dyrektor Dąbrowski zeznał przed komisją, iż wiedza o tym, że „przez materiał przechodzi” Cichocki i Michał Tusk została przekazana Różyckiemu „jako informacja wrażliwa” i ABW oczekiwała od prokuratury „dyspozycji, co zrobić z tym materiałem”.



– O panu Cichockim to w ogóle teraz się dowiedziałem, że „przechodził” przez materiały, albo nie pamiętam po prostu tego. Natomiast nie pamiętam, żeby doszło do takiego spotkania, w którym otrzymałbym informację z czynności operacyjnych – powiedział Różycki.



Podkreślił, że wówczas prokuratorzy skupiali się przede wszystkim na sprawie Amber Gold. – Chodziło nam o to, żeby zatrzymać i aresztować Marcina P. – powiedział świadek.



Prok. D.Różycki: Nie ma takiego pojęcia jak aprobata wobec prokuratora referenta, on działa samodzielnie #AmberGold pic.twitter.com/714zqLVtxO — Sejm RP (@KancelariaSejmu) March 19, 2018

„Nie przypominam sobie, abym otrzymywał notatki ws. podsłuchów Marcina P.”



Poseł Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15) pytał dlaczego podsłuchy wobec Marcina i Katarzyny P. (właścicieli Amber Gold i OLT Express – PAP) zaczęto stosować dopiero od 27 lipca 2012 r., czyli w dniu kiedy upadła spółka lotnicza OLT. Poseł Kukiz'15 pytał, czy kontrola była spóźniona i czy powinny być nią objęte inne osoby związane ze spółką. Świadek odpowiedział, że „dzisiaj nie ma takiej wiedzy”.



Również zapytany dlaczego inne osoby nie były podsłuchiwane ws. Amber Gold, Różycki odpowiedział, że nie wie. – To nie ja podejmowałem taką decyzję – powiedział. Dopytywany, kto takie decyzje podejmował, Różycki odpowiedział, że prokurator referent. – Nie wiem, czy brałem udział w podejmowaniu takiej decyzji – dodał.



Zapytany przez szefową komisji Małgorzata Wassermann (PiS), w jakim czasie w Prokuraturze w Gdańsku przekazywany był wniosek do sądu ws zgody na podsłuch procesowy, świadek odpowiedział, że nie pamięta. Wassermann stwierdziła, że w przypadku Amber Gold zajęło to siedem dni.



Z kolei zapytany przez posła Rzymkowskiego, co pamięta z kontroli operacyjnej, Różycki przyznał, że nie czytał stenogramów i nie przypomina sobie, żeby ktoś go o tym informował. Posłanka Wassermann dopytywała świadka, czy otrzymywał streszczenie podsłuchiwanych rozmów odpowiedział, że „nie przypomina sobie, żeby osobiście dostawał takie notatki”. – Myślę, że raczej nie, bo bym pamiętał – dodał.



Przewodnicząca @wassermann_ma: Osoba Michała Tuska była dużo ważniejsza w tej sprawie niż nam się początkowo wydawało. To był klucz do blokady, która później wystąpiła. Żadna z osób zeznających przed Komisją Śledczą ds. #AmberGold nie pamięta o osobie syna byłego premiera pic.twitter.com/97PAM3llgP — Sejm RP (@KancelariaSejmu) March 19, 2018

„Nie wiem, kto to jest Emil Marat, nie wiem, kto to jest pan Kunachowicz”



Na pytanie co wie o rozmowie Marcina P. z doradcą zarządu Amber Gold Emilem Maratem na temat znajomości radcy prawnego współpracującego z Amber Gold Pawła Kunachowicza z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznym Jackiem Cichockim, Różycki odpowiedział, że „nie wie, kto to jest Emil Marat, nie wie, kto to jest pan Kunachowicz”.Dopytywany, czy nic mu nie wiadomo na temat tych rozmów świadek odpowiedział, że nie mógł nic wtedy wiedzieć, bo „był wtedy na urlopie”.



Odpowiadając na pytania posłów świadek powiedział też, że nie wie, gdzie był 15 sierpnia 2012 r. Poseł Rzymkowski przypomniał, że tego dnia odbyła się narada prokuratorów z Prokuratury Apelacyjnej, Prokuratury Okręgowej, w obecności dyrektora delegatury ABW. Według notatki z tego spotkania, którą odczytał poseł Kukiz'15, Różycki miał powiedzieć, że „na chwilę obecną brak jest podstaw do sformułowania zarzutu” ws. niekorzystnego rozporządzania mieniem.



Szefowa komisji spytała, na jakim etapie prokuratura dysponowała materiałami pozwalającymi na postawienie zarzutów Marcinowi P. Posłanka Wassermann przytoczyła korespondencję prokuratury z ABW, która wyrażała gotowość do postawienia zarzutów, przytoczyła również notatki, z których wynika – według niej – że „w wyniku awantur” prokuratura blokuje te działania.



Nasi kooperanci zawsze nas „cisną”



Różycki odpowiedział, że takie stwierdzenia, iż on blokował, czy że prokuratura blokowała jakieś postępowania są jego zdaniem gołosłowne. – To my bierzemy odpowiedzialność za tok postępowania, my bierzemy odpowiedzialność za to, czy postawić w takim śledztwie zarzut czy nie. W końcu my decydujemy czy iść z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie – mówił.



– Ja jestem przyzwyczajony do tego, że nasi kooperanci zawsze „cisną” nas, żeby stosować środki – dodał. Zaznaczył, że to prokurator referent bierze za to odpowiedzialność. – Widocznie wówczas nie było podstaw do przedstawienia zarzutu i wystąpienia do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie – dodał.



Świadek nie pamiętał również, czy był informowany m.in. o odebraniu ze skrytek depozytowych złota przez Marcina P. Szefowa komisji dopytywała, czy gdyby miał takie informacje, to pomogłoby mu to podjąć decyzję o postawieniu zarzutów. Różycki odpowiedział, że „to nie on podejmował decyzję o postawieniu zarzutów”. Wassermann stwierdziła jednak, że z dokumentów wynika, że to Różycki ze swoim zastępcą miał takie decyzje podejmować.

„Prokuratura nie była hamulcowym ws. Amber Gold”



Witold Zembaczyński (Nowoczesna) pytał świadka, czy prawdą są twierdzenia funkcjonariuszy ABW, że „takim głównym hamulcowym” ws. Amber Gold była prokuratura.



– Nie byliśmy hamulcowym tego śledztwa – odpowiedział świadek.



Poseł Nowoczesnej ocenił, że prokuratura nie chciała zatrzymania twórcy Amber Gold Marcina P., ponieważ bała się oskarżenia o doprowadzenie jego spółki do upadku.



– Nas interesowało to, czy zostanie skutecznie zastosowane tymczasowe aresztowanie (Marcina P.) – podkreślił Różycki.



Argumentował, że „chybiona” decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, mogłaby się skończyć tym, że areszt wobec Marcina P. nie zostałby zastosowany.



– Jak ja bym wyglądał, ja, czy prokuratura medialnie (...) chociażby. Jak wyglądałoby postępowanie przygotowawcze, kiedy takiego środka by nie zastosowano? – mówił Różycki.



Odpowiadając Zembaczyńskiemu, zapewnił, że w działaniach prokuratury nie chodziło o wizerunek i statystyki, ale „chodziło o skuteczne aresztowanie”. Podkreślił, że nikt nie spowalniał czynności ws. Amber Gold.



Zembaczyński pytał również, czy „układ gdański” działał na korzyść Marcina P. – Nic mi na ten temat nie wiadomo i jestem przekonany, że układu gdańskiego, który mógł wstrzymywać to postępowanie ws. Amber Gold, nie było – powiedział Różycki.



Zapytany przez posła Nowoczesnej, „co wstrzymywało postępowanie ws. Marcina P.”, odpowiedział: „ocena materiału dowodowego”. Jego oceny dokonywała prokurator referent – dodał świadek.



Na wiele pytań dotyczących szczegółów sprawy Amber Gold świadek odpowiadał: „nie pamiętam, nie potrafię ustosunkować się do tego”.



#Sejm: Zakończyło się przesłuchanie prokuratora Dariusza Różyckiego. O godz. 14 Komisja Śledcza ds. #AmberGold wznowi prace i ponownie przesłucha Ireneusza Tomaszewskiego, byłego Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku. pic.twitter.com/86Y85wG75Y — Sejm RP (@KancelariaSejmu) March 19, 2018