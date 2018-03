Kolejne przesłuchanie prok. Dariusza Różyckiego przez komisję śledczą

Komisja śledcza ds. Amber Gold rozpoczęła przesłuchanie b. Prokuratora Okręgowego w Gdańsku Dariusza Różyckiego. To już drugie przesłuchanie przez komisję; poprzednie odbyło się w listopadzie 2016 r.

Podczas poprzedniego przesłuchania prok. Dariusz Różycki mówił m.in., że z tego co pamięta, pierwszy kontakt ze sprawą Amber Gold miał około maja lub czerwca 2012 r., kiedy odwiedził go dyrektor ABW wraz z zastępcą i poinformował o tej sprawie. Przyznał też, że ma poczucie winy w związku ze sposobem funkcjonowania prokuratury okręgowej w tej sprawie.



Na poniedziałek zaplanowano też ponowne przesłuchanie b. prokuratora apelacyjnego w Gdańsku Ireneusza Tomaszewskiego, który sprawował nadzór nad gdańską prokuraturą okręgową. Jego pierwsze przesłuchanie przed komisją odbyło się pod koniec listopada 2016 r. Zeznał on wtedy m.in., że ze sprawą Amber Gold zetknął się w końcu 2011 r. lub na początku 2012 r. Podkreślał też, że etap, który nadzorował, zakończył się postawieniem zarzutów szefom Amber Gold.



Szefowa komisji śledczej Małgorzata Wassermann (PiS) zwróciła uwagę, że podczas pierwszych przesłuchań tych świadków komisją zajmowała się okresem do czerwca 2012 r. Obecnie ma się zająć okresem wybuchu afery i tego, jak została ona rozliczona.





Afera Amber Gold



Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.



Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.