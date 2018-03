Putin nie doczekał się gratulacji z Zachodu. Telegramy przyszły z Chin i Wenezueli

Zachodni politycy nie pogratulowali Władimirowi Putinowi zwycięstwa w niedzielnych wyborach. – Nadużycia wyborcze powodują, że dzisiaj wyborów w Rosji nikt nie może traktować jako demokratyczne – ocenił wiceszef polskiego MSZ Konrad Szymański.

Cząstkowe wyniki z blisko 100 procent lokalnych komisji wskazują, że obecnego prezydenta Rosji poparło 76,66 proc. obywateli uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 67 procent.



Według radia Echo Moskwy żaden z zachodnich przywódców nie pogratulował Władimirowi Putinowi zwycięstwa. Rozgłośnia zwraca uwagę, że amerykański prezydent Donald Trump nawet nie wspomniał na Twitterze o sukcesie rosyjskiego przywódcy. Telegramy z gratulacjami dotarły na Kreml między innymi od liderów niektórych państw dawnego ZSRR, Chin, Wenezueli i Serbii.

Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zapytany w RMF FM, czy zaskoczyła go skala zwycięstwa Władimira Putina, odparł: – Nie, nikogo nie mogą zaskakiwać te wyniki wyborów. Nie tylko z uwagi na to, że przy ich okazji dokonuje się bardzo wielu manipulacji i politycznej dyskryminacji, wykluczania kandydatów, to wszystko wiemy, ale również z uwagi na to, że zapewne prezydent Putin ma większość wśród Rosjan.– Przypuszczam, że prezydent Putin wygrałby zupełnie demokratyczne wybory, to jednak zwykle w takich sytuacjach jest tak, że tacy przywódcy posuwają się również do nadużyć wyborczych, co powoduje, że dzisiaj wyborów w Rosji nikt nie może na serio traktować jako wybory demokratyczne. I to też powinien być dla Unii Europejskiej istotny element oceny – dodał wiceminister.Szymański odniósł się także do wyborów na Krymie. W jego ocenie wybory na zaanektowanym przez Rosjan półwyspie „nie powinny być w ogóle brane pod uwagę”. – To już nie jest kwestia tylko i wyłącznie standardów demokratycznych, to jest kwestia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy – powiedział.