„Kanclerz Angeli Merkel nie opłaca się kłócić z dużym sąsiadem, jakim jest Polska”

– Niemcy powinni w swoich projektach o charakterze gospodarczo-politycznym brać pod uwagę interesy nie tylko swoje, ale całej Unii Europejskiej – wskazała w programie „Minęła 8” w TVP Info Anna Maria Siarkowska (Republikanie), komentując spór o Nord Stream 2. Paweł Rabiej (Nowoczesna) ocenił, że w obecnej sytuacji polskie argumenty mogą być przez Niemców „bardziej wysłuchane”. Według Pawła Szramki (Kukiz ’15) kanclerz Angeli Merkel „nie opłaca się kłócić z najbliższym i dosyć dużym sąsiadem, jakim jest Polska”.

Niemiecka kanclerz w poniedziałek po południu przyjedzie do Warszawy z oficjalną wizytą. Najpierw spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, później z prezydentem Andrzejem Dudą. Wizytę zakończy kolacja z polskim premierem.



Z informacji biura prasowego niemieckiego rządu wynika, że tematem rozmów będą stosunki polsko-niemieckie oraz tematy europejskie i międzynarodowe. Według niepotwierdzonych doniesień najprawdopodobniej poruszona zostanie też kwestia gazociągu Nord Stream 2. Licząca 1200 km dwunitkowa magistrala gazowa z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie ma być gotowa do końca 2019 roku.



– Niemcy powinni w swoich projektach o charakterze gospodarczo-politycznym brać pod uwagę interesy nie tylko swoje, ale całej Unii Europejskiej. A sytuacja, w której zwiększamy zależność Unii Europejskiej od gazu rosyjskiego, jest po prostu dużym zagrożeniem, któremu należy przeciwdziałać – powiedziała w TVP Info Anna Maria Siarkowska (Republikanie).

#wieszwiecej Polub nas

Paweł Rabiej z Nowoczesnej wskazał, że Polska powinna twardo przedstawiać swoje argumenty w sprawie gazociągu. – Teraz jest taki moment, w którym te argumenty mogą być przez rząd Niemiec bardziej wysłuchane – powiedział, nawiązując m.in. do rosyjskiego ataku na agenta Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii.– Rosja nie powstrzymuje się przed krokami, które sieją destabilizację w Unii Europejskiej. (…) Ja rozumiem argumenty kanclerz Angeli Merkel, że Niemcy potrzebują gazu, żeby się przemysł rozwijał, ale obecnie są różne inne możliwości dostarczenia energii – powiedział.Według Pawła Szramki (Kukiz ’15) kanclerz Merkel „nie przejmuje się za bardzo bezpieczeństwem energetycznym Polski”, jednak „nie warto jej się kłócić z najbliższym i dosyć dużym sąsiadem, jakim jest Polska, ponieważ to wpłynie również na jej pozycję w Europie”.