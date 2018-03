Sasin: Polityka ustępstw wobec Putina to zła polityka, stanowi zachętę do agresywnych działań

– Wynik wyborczy prezydenta Rosji budziłby respekt, gdybyśmy mieli do czynienia z autentycznymi wyborami, takimi, jakie znamy z państw demokratycznych, gdzie konkurują ze sobą poważni kandydaci, gdzie mamy świadomość, że proces wyborczy przebiega w sposób niezakłócony – powiedział w poniedziałek w programie „Kwadrans polityczny” w TVP1 przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów i sekretarz stanu w KPRM Jacek Sasin. W ten sposób gość programu skomentował wybory prezydenckie w Rosji. Dodał, że Polska jest przeciwko zniesieniu czy poluzowaniu sankcji wobec tego kraju.

W niedzielnych wyborach prezydenckich w Rosji Władimir Putin, który ubiegał się w nich o kolejną 6-letnią kadencję, uzyskał 76,67 proc. głosów – poinformowała w poniedziałek Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu 99,8 proc. głosów. Wynik uzyskany przez Putina jest wyższy niż w jakichkolwiek poprzednich wyborach prezydenckich, w których brał on udział.



– Nie chcę mówić o fałszerstwa wyborczych, bo pewnie trudno jest w dzisiejszych rosyjskich realiach w sposób niebudzący wątpliwości monitorować te wybory. Nawet z takich monitoringiem nie możemy mieć do czynienia – powiedział Jacek Sasin. Zwrócił uwagę na to, co działo się przed wyborami. Wskazał na eliminację kandydatów, którzy mogli stanowić realną alternatywę, nawet jeśli nie wygraliby tych wyborów. – Stan umysłów jest w Rosji dzisiaj taki, że Władimir Putin i tak by te wybory wygrał – podkreślił.



Jacek Sasin dodał, że „Aleksiej Nawalny został wyeliminowany, bo mógłby stanowić realną alternatywę dla tych, którzy chcieliby oddać głos na przedstawiciela inaczej postrzegającego Rosję i rosyjską politykę”.



– To jest także kwestia monopolu informacyjnego. Media, które przekazują nieco inny obraz rzeczywistości niż media oficjalne, brak swobodnej dyskusji, brak normalnej wymiany poglądów jak w społeczeństwach demokratycznych, to wszystko powoduje, że trudno mówić o jakimkolwiek demokratycznym procesie wyborczym – dodał.

Sasin przypomniał, że jeden z ekspertów kilka dni temu protestował przeciwko nazywaniu tej „rosyjskiej imprezy” wyborami, bo one w rozumieniu państw demokratycznych z wyborami mają niewiele wspólnego. Takie propagandowe widowisko ma pokazać skalę poparcia dla Władimira Putina.– Jeśli popatrzymy na to wydarzenie w tych realiach, to ono już trochę mniej imponuje. Wszystkie informacje, które mówiły chociażby o tym, jak zmuszano ludzi do pójścia na wybory, zdjęcia w lokalach wyborczych, które trzeba przedstawiać pracodawcom, to frekwencja na poziomie sześćdziesięciu kilku procent nie imponuje. Warto docenić te ponad 30 proc. wyborców, którzy nie poszli głosować. To jest pewna skala zakwestionowania rządów Putina. Putin nie ukrywa, że to są wzorce Związku Radzieckiego. Wielokrotnie pozytywnie wypowiadał się o Związku Radzieckim. Tamta frekwencja była bliska 100 proc. Teraz ponad 60 proc. nie imponuje – zaznaczył gość programu.

Polska przeciwko zniesieniu czy poluzowaniu sankcji wobec Rosji



Sasin pytany, jaka powinna być polityka Polski wobec Rosji, odpowiedział, że „nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, jaki jest charakter tych rządów i jaka jest istota polityki rosyjskiej”. – Naszym zadaniem jest przekonywać naszych partnerów w Unii Europejskiej i NATO do tego, że polityka ustępstw wobec Putina to jest zła polityka. To jest polityka, która prowadzi na manowce, która stanowi zachętę do dalszych agresywnych działań – zaznaczył.



– Przypomnę, że w czasie, kiedy była agresja na Ukrainę, kiedy Putin zajmował Krym, polski głos był zdecydowany. Dzisiejszy rząd, rząd Mateusza Morawieckiego, bardzo wyraźnie mówi naszym partnerom, że nie może być tak, że te działania łamiące prawo międzynarodowe czy wspierające międzynarodowy terroryzm, czy wręcz posuwające się do stosowania międzynarodowego terroryzmu w wydaniu rosyjskim, muszą być mocno skontrowane. Musi być bardzo mocna odpowiedź ze strony Europy – podkreślił Sasin.



Zdaniem sekretarza stanu w KPRM to nie mogą być tylko słowa. – To muszą być realne działania, dlatego Polska jest przeciwko zniesieniu czy poluzowaniu sankcji wobec Rosji, choć w wielu krajach europejskich takie głosy są głosami dominującymi. Stąd wczorajsza rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z premier May, żeby pokazać, że my - jako Polska - jesteśmy gotowi do solidarnego przeciwstawienia się polityce rosyjskiej. Podkreślamy bardzo wyraźnie, że to musi być solidarne działanie krajów europejskich, krajów demokratycznych, nie pojedynczych, które będą manifestowały swój sprzeciw, ale działanie wspólne, bo tylko ono może przynieść skutek – powiedział Sasin.