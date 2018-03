Kamil Stoch dominatorem także na liście płac. Ile zarobił nasz mistrz?

Kamil Stoch, który w niedzielę zapewnił sobie triumf w Pucharze Świata w skokach, otwiera też listę płac Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). W tym sezonie z tytułu oficjalnych premii zarobił 158 800 franków szwajcarskich, czyli ponad 570 tys. złotych.

Drugi na liście najlepiej zarabiających skoczków jest Norweg Daniel Andre Tande – 134,5 tys. CHF, a trzeci Niemiec Richard Freitag – 122 tys.



W sumie wynagrodzeń Stocha nie uwzględniono m.in. dodatkowej nagrody za zwycięstwo w zakończonym w niedzielę norweskim cyklu Raw Air, która wyniosła 60 tys. euro, czyli ponad 250 tys. złotych. Lista płac FIS nie zawiera też nagrody za triumf w Willingen Five (25 tysięcy euro) oraz premii za zwycięstwo w 66. Turnieju Czterech Skoczni (20 tys. euro).



W czołowej dziesiątce zestawienia jest też drugi Polak – Dawid Kubacki. Z sumą 93,8 tys. franków (niespełna 340 tys. złotych) zajmuje siódmą pozycję i jest pierwszym, który nie przekroczył granicy 100 tys. franków.

źródło: pap

Premia FIS za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie – 8 tys., a za trzecie – 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej federacja wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków, drugie miejsce to 5500 franków.Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.