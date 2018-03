Kanclerz Merkel przyjeżdża do Warszawy. „Czytelny sygnał, że łączą nas partnerskie relacje”

Z kilkugodzinną wizytą przybywa dziś do Warszawy kanclerz Niemiec. Angela Merkel spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Będzie to jej druga zagraniczna wizyta po zaprzysiężeniu na kolejną kadencję szefowej rządu. W piątek odwiedziła Paryż i spotkała się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

Według zapowiedzi strony polskiej rozmowy kanclerz Merkel i premiera Mateusza Morawieckiego mają koncentrować się wokół spraw europejskich.



„To problemy Unii Europejskiej, to przyszłość budżetu unijnego na kolejne lata, nierozwiązany cały czas problem migracyjny, a również współpraca militarna i energetyczna, czyli temat Nord Stream 2, niezmiernie ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski” – zapowiada rzecznik polskiego rządu Joanna Kopcińska. „Poniedziałkowa wizyta pani kanclerz to czytelny sygnał, że z Niemcami łączą nas dobre i partnerskie relacje” – oceniła.



Rzecznik niemieckiego rządu mówił z kolei, że politycy będą także rozmawiać o relacjach obu krajów. Te według strony polskiej są bardzo dobre, o czym świadczyć może fakt, że Warszawa jest drugą po Paryżu europejską stolicą, jaką odwiedza Angela Merkel. Po spotkaniu z Mateuszem Morawieckim Angela Merkel pojedzie do Belwederu, by rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą. To spotkanie poświęcone ma być głównie sytuacji na Ukrainie, sankcjom wobec Rosji oraz współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.

źródło: IAR, PAP

O 19:00 przewidziano spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i kanclerz Niemiec Angeli Merkel z mediami. O 20:15 rozpocznie się obiad roboczy polskiej i niemieckiej delegacji.W piątek w Warszawie gościł nowy szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Spotkał się zarówno z polskim prezydentem, premierem, jak i ministrem spraw zagranicznych.Angela Merkel i Mateusz Morawiecki spotkali się po raz ostatni miesiąc temu w Berlinie. Było to w czasie, gdy niemiecka kanclerz i jej chadecka partia prowadziły rozmowy w sprawie utworzenia koalicji z socjaldemokratami.