Kara śmierci dla handlarzy narkotykami? Trump chce walczyć z uzależnieniem od opioidów

Prezydent Donald Trump przedstawi w poniedziałek plan walki z uzależnieniem od opioidów. Plan ten obejmuje wprowadzenie kary śmierci dla handlarzy narkotykami i wzywa Kongres do zaostrzenia przepisów karnych za przestępstwa narkotykowe – podał Reuters w niedzielę.

Plan Białego Domu będzie również polegał na zmniejszeniu liczby wydawanych recept na leki opioidowe o jedną trzecią w ciągu najbliższych trzech lat – poinformowali podczas konferencji prasowej w niedzielę przedstawiciele Białego Domu.



Trump przedstawi swoje propozycje w New Hampshire, które zostało mocno dotknięte epidemią opioidową. Wcześniej prezydent USA Donald Trump, podczas wiecu wyborczego republikanina Ricka Saccone, powiedział, że USA powinny rozważyć wprowadzenie kary śmierci lub dożywotniego więzienia za przestępstwa narkotykowe.



„Myślę, że to temat, nad którym musimy zacząć myśleć. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi - nie wiem, czy ten kraj jest na to gotowy”. „Ci ludzie zabijają nasze dzieci i zabijają nasze rodziny, a my musimy coś zrobić” – dodał prezydent Trump.

