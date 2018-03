Projekt indywidualnego prawa pracy. Istotne zmiany korzystne dla pracodawców

Z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita”, wynika, że w ostatniej chwili przygotowywany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy projekt indywidualnego prawa pracy uległ dość istotnym zmianom na korzyść pracodawców – czytamy w poniedziałkowym wydaniu gazety.

Jak podaje dziennik, modyfikacji uległy art. 1, 7 oraz 48 kodeksu pracy, w których pojawiło się pojęcie zatrudnienia niepracowniczego. W myśl propozycji komisji osoby zarabiające obecnie powyżej 70 zł na godzinę (pięciokrotność minimalnej stawki godzinowej), czyli ponad 11 tys. zł miesięcznie brutto, nie będą musiały być zatrudniane na etacie i korzystać z przywilejów zastrzeżonych dla pracowników.



„Rzeczpospolita” pisze, że taka modyfikacja pojawiła się w projekcie tuż przed ostatecznym głosowaniem ekspertów, i zauważa, że zmienia to istotnie wydźwięk nowych przepisów. Nawet 300 tys. osób z najwyższymi zarobkami będzie można legalnie zatrudniać na kontraktach cywilnoprawnych.

Z kolei pracodawcy zatrudniający do dziesięciu osób łatwiej pozbędą się niepotrzebnych pracowników. Jeśli jednak zwolnienia będą się odbywały z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przedsiębiorca będzie musiał wypłacić zwalnianym odprawę. To bardzo istotna zmiana w tym zakresie w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów – ocenia „Rzeczpospolita”.Komisja proponuje jednak nowe podejście do prawa pracy. Zostało one zawarte w art. 18 projektu, które przewiduje, że przy interpretowaniu prawa pracy sądy mają zwracać uwagę nie tylko na interes zatrudnionych, ale także na wolność prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawców i proporcjonalnie wyważać te interesy.