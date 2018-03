Czwarta kadencja Władimira Putina. Wyniki exit polls podważa opozycja

Prezydent Rosji Władimir Putin wygrał niedzielne wybory głowy państwa, uzyskując ponad 70–procentowe poparcie – wynika z sondaży (exit polls) ogłoszonych po zamknięciu lokali wyborczych, a także z danych Centralnej Komisji Wyborczej, podanych po przeliczeniu 30 proc. głosów.

Według zbliżonego do Kremla Ogólnorosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) Putin uzyskał w niedzielnych wyborach 73,9 proc. głosów. Inna zbliżona do władz Rosji pracownia socjologiczna, Fundacja Opinii Publicznej (FOM) podała, że rezultaty exit polls wskazują, iż Putin otrzymał około 77 proc. głosów.



Centralna Komisja Wyborcza (CKW) ogłosiła po przeliczeniu 30 procent głosów, że odsetek głosów oddanych na Putina wynosi 72,53 proc.







Результаты выборов Президента по данным ЦИК России после обработки 26.22% протоколов https://t.co/PQyyKoVXnn pic.twitter.com/baNXqVtO25 — Выборы Президента России (@itpresident2018) 18 marca 2018

Вброс. УИК № 3409, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, 44 pic.twitter.com/dwvmffbuaM — Лентач (@oldLentach) 18 marca 2018

Wszystkie te dane wskazują, że wynik uzyskany przez Putina jest wyższy niż w jakichkolwiek poprzednich wyborach prezydenckich, w których brał on udział. W 2000 roku, u początku swych rządów, polityk uzyskał w wyborach 52,9 proc., w 2004 – 71,3 procent, a w 2012 – gdy wrócił na Kreml po czteroletnim sprawowaniu urzędu premiera – 63,6 proc.Sondaże exit polls i pierwsze dane CKW przyznają drugie miejsce kandydatowi Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) Pawłowi Grudininowi. Według WCIOM otrzymał on 11,2 proc. głosów, według FOM – 11,9 proc., według CKW – 14,9 proc. głosów.Za Grudininem plasuje się szef nacjonalistyczno-populistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii (LDPR) Rosji Władimir Żyrinowski. Exit polls ośrodka WCIOM i częściowe wyniki CKW dają mu 6,7 proc. głosów, a dane ośrodka FOM - 6 procent.Celebrytka i dziennikarka Ksenia Sobczak otrzymała 2,5 proc. głosów – podał WCIOM. Sondaż powyborczy FOM daje jej 2 proc. głosów. Dane ogłoszone przez CKW po przeliczeniu 30 proc. głosów mówią o niespełna 1,4 proc. głosów dla tej kandydatki.

Opozycja mówi o nieprawidłowościach



Ruch Gołos, który obserwuje wybory w Rosji, opublikował w internecie „mapy naruszeń”. Na mapie tej w połowie dnia zarejestrowano 2288 takich przypadków.



Чечня. село Илсхан-Юрт, УИК 137. Мужик в белой кепке, без проблем закидывает бюллетени. Потом он вспомнил, что забыл еще одну закинуть, подошел и вбросил... pic.twitter.com/YODbPprxVM — Press Focus (@Press_Focusnik) 18 marca 2018

Теперь даже ребёнок сможет найти Пик Володина https://t.co/YReBDdpJAE — Движение Голос (@golosinfo) 18 marca 2018

Комиссия №268 в Кемерово решила, что шарики - хороший способ закрыть видеокамеру и спокойно приступить к подсчету https://t.co/zJSNxoH8i5 pic.twitter.com/qMwJCkTZO1 — Движение Голос (@golosinfo) 18 marca 2018

Gołos wskazuje m.in. na naruszanie praw obserwatorów, członków komisji wyborczych i dziennikarzy, a także na przypadki przymuszania wyborców i naruszania zasady głosowania tajnego. Obserwatorzy informują o praktykach takich, jak masowe dowożenie wyborców do lokali wyborczych, wielokrotne głosowanie przez te same osoby i podrzucanie do urn kart do głosowania.Powtarzają się doniesienia, zgłaszane i dokumentowane zdjęciami w internecie, o utrudnianiu działania kamer w lokalach wyborczych. Widok w kamerze urny do głosowania przesłaniają np. baloniki czy umieszczona obok kamery zasłonka.

Nawalny: zawyżono dane o frekwencji



Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny powiedział w niedzielę, że dane o frekwencji przedstawione przez CKW różnią się od danych, jakie zebrali wysłani przez niego obserwatorzy; według nich frekwencja jest niższa niż w 2012 roku.



Podał jako przykład Kraj Nadmorski, gdzie w 2012 roku frekwencja wyniosła 64 procent. Obserwatorzy Nawalnego twierdzą, że w niedzielnych wyborach frekwencja w tym regionie wyniosła 54 procent.



Nawalny, który nie został dopuszczony do wyborów przez Komisję i nawoływał do ich bojkotu, wystąpił w niedzielę na briefingu dla dziennikarzy. Opozycjonista powiedział, że jego sztab zapewnił obecność ponad 33 tysięcy obserwatorów w lokalach wyborczych. – Zarejestrowali oni „bezprecedensowe” naruszenia; w całym kraju ludzie „zwożeni są do lokali wyborczych – oświadczył.