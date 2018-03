Francuskie MSZ: Francja nie uznaje rosyjskich wyborów prezydenckich na Krymie

Francuskie MSZ wydało w niedzielę oświadczenie o nieuznaniu przez Francję rosyjskich wyborów prezydenckich na Krymie, cztery lata po nielegalnej aneksji ukraińskiego półwyspu przez Moskwę.

– Francja nie uznaje organizacji rosyjskich wyborów prezydenckich na Krymie, które odbywają się dzisiaj – napisano w oświadczeniu.



– Cztery lata po nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola Francja pozostaje głęboko zaangażowana w pełne przywrócenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach jej uznanych międzynarodowo granic. Przesunięcie siłą granic jest sprzeczne z prawem międzynarodowym, w tym ze zobowiązaniami podpisanymi przez Federację Rosyjską – podkreśla ministerstwo.



Rosyjskie wybory prezydenckie, w których zdecydowanym faworytem jest Władimir Putin, odbywają się w czwartą rocznicę aneksji Krymu, dokonanej w wyniku referendum, w którym w większości rosyjskojęzyczni mieszkańcy opowiedzieli się za przyłączeniem do Rosji.



Referendum to nie zostało uznane przez wspólnotę międzynarodową. W reakcji na organizację wyborów na Krymie Kijów uprzedził w piątek Moskwę, że w niedzielę do rosyjskich przedstawicielstw dyplomatycznych na Ukrainie dostęp będą mieli jedynie dyplomaci, co nie pozwoli Rosjanom na wzięcie udziału w wyborach prezydenckich.



W przyszłym tygodniu minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves le Drian jedzie do Kijowa, gdzie będzie rozmawiał z władzami ukraińskimi „zwłaszcza o sytuacji na Krymie i w Donbasie”, gdyż Francja „jest zaniepokojona militaryzacją półwyspu i pogorszeniem się sytuacji w kwestii praw człowieka, zwłaszcza Tatarów krymskich”.

