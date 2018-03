Rzecznik rządu: wizyta kanclerz Merkel wskazuje, że pozycja Polski jest ważna

Poniedziałkowa wizyta kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Polsce wskazuje na wciąż dobre relacje między Warszawą a Berlinem – powiedziała w niedzielę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Dodała, że wizyta świadczy także o tym, że nasz kraj odgrywa znaczącą rolę w budowaniu i reformowaniu Unii Europejskiej.

W poniedziałek z wizytą do Polski przyjedzie – pierwszy raz po ponownym objęciu urzędu - kanclerz Niemiec Angela Merkel.



Według Kopcińskiej, przyjazd Merkel jest „o tyle istotny”, że po wybraniu nowego rządu Niemiec podróż do Warszawy jest drugą – po Paryżu – zagraniczną wizytą kanclerz.



– Pokazuje to, jak dobre relacje Warszawy i Berlina pozostają. Polska odgrywa istotną rolę w procesie budowania i reformowania Unii Europejskiej, zarówno jeżeli chodzi o instytucjonalną, jak i finansową jej przyszłość – mówiła Kopcińska.



Zdaniem rzeczniczki rządu ważna pozycja Polski wiąże się też z agendą poniedziałkowych rozmów. Są w niej – jak poinformowała Kopcińska – problemy Unii Europejskiej, przyszłość budżetu unijnego na kolejne lata, problem migracyjny oraz współpraca militarna i energetyczna – w tym sprawa budowy Nord Stream 2.



Rzecznik rządu przypomniała, że w piątek wizytę w Polsce złożył szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas, który spotkał się zarówno z premierem Morawieckim, jak i prezydentem Andrzejem Dudą oraz szefem polskiego MSZ Jackiem Czaputowiczem.



Po rozmowie z szefem niemieckiej dyplomacji, Czaputowicz poinformował dziennikarzy, że dla Polski i Niemiec celem jest silna UE, bez podziałów. Heiko Maas wskazał, że nasze kraje, mimo różnic, „są niezastąpionymi sąsiadami i przyjaciółmi”. Kwestią, która nadal różni Berlin i Warszawę, jest Nord Stream 2.

Jak mówił w piątek Maas, według rządu w Berlinie, Nord Stream 2 jest projektem gospodarczym. Czaputowicz zaś wskazał, że polska ocena projektu Nord Stream jest inna od niemieckiej. – Jest to projekt o znaczeniu politycznym – zaznaczył.



Nord Stream 2 to projekt liczącej 1,2 tys. km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Inwestycja ma być gotowa do końca 2019 r.



Poniedziałkowe rozmowy poza kwestiami dwustronnymi mają dotyczyć najważniejszych problemów Unii Europejskiej.



– Premier Morawiecki będzie rozmawiał z kanclerz o przyszłości Unii po Brexicie, budżecie europejskim, bezpieczeństwie energetycznym i kryzysie migracyjnym – wskazała Kopcińska we wcześniejszej rozmowie z PAP.



Jak poinformował PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, w Belwederze kanclerz Niemiec spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.



Ostatnie spotkanie Morawiecki-Merkel odbyło się 16 lutego br. w Berlinie. Po tym spotkaniu politycy zwracali uwagę m.in. na bardzo dobre stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a Niemcami.

