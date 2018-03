„Skrytobójstwo Skripala jest dowodem słabości Putina”

– Skrytobójstwo dokonane na krótko przed wyborami w Moskwie nie jest dowodem siły, ale dowodem słabości Władimira Putina – powiedział prof. Andrzej Zybertowicz. – Tym razem kraje Zachodu, nie tylko Wielka Brytania, zareagowały o wiele bardziej stanowczo niż poprzednio na skrytobójstwo, którego tropy wiodą do Moskwy – ocenił doradca prezydenta, który był w niedzielę gościem programu „Woronicza 17”.

Zybertowicz zaznaczył, że stało się tak pod wpływem ekspertów od zwalczania terroryzmu. Dodał, że broń chemiczna użyta w metrze którejś z zachodnich metropolii mogłaby doprowadzić do konsekwencji, które trudno przewidzieć.



W środę premier Theresa May obarczyła Rosję odpowiedzialnością za próbę otrucia byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i brytyjskiego agenta Siergieja Skripala oraz jego córki Julii w Wielkiej Brytanii. Brytyjscy śledczy ustalili, że w ataku na Skripala i jego córkę wykorzystano produkowaną w Rosji broń chemiczną typu nowiczok. Obie ofiary pozostają w stanie krytycznym.



W opinii Zybertowicza zamach na Skripala nie miał być ani komunikatem dla Zachodu, ani nawet ostrzeżeniem dla rosyjskich agentów, którzy chcieliby współpracować z Brytyjczykami lub innymi wywiadami Zachodu, a pokazaniem „swoim własnym wyborcom”, że Rosja pod przywództwem Władimira Putina „jest silna”.



Andrzej Halicki (PO) ocenił, że broń chemiczna, broń biologiczna i działalność „tzw. rosyjskich trolli w internecie” to największe zagrożenie przed jakim stoi demokratyczna cywilizacja Zachodu.

Jacek Sasin (PiS) uważa, że kraje Europy zachodniej przekonały się o tym, iż „Rosja nie jest normalnym demokratycznym państwem”, ale państwem, „które stosuje terroryzm międzynarodowy” i „ma za nic” normy prawa międzynarodowego.

Według Jerzego Jachnika (Kukiz`15) planowana śmierć Skripala miałaby pokazać, że każdy, kto zdradzi Rosję, zginie. Reakcję Wielkiej Brytanii na to wydarzenie określił jako znaczącą na poziomie politycznym, ale nie rzeczywistym. W jego opinii większe znaczenie miałoby ograniczenie przepływu przez Wielką Brytanię finansów rosyjskich oligarchów. Podobne stanowisko przedstawił Piotr Misiło (N).



– Jeśli brytyjski rząd zamroziłby w brytyjskim +city+ aktywa rosyjskich oligarchów, to byłaby to oznaka prawdziwej próby walki z tym rosyjskim systemem, bo w innym przypadku jest to sygnał, ale on dzisiaj jest tylko w wymiarze politycznym – mówił Misiło.



W niedzielę m.in. o ataku z użyciem broni chemicznej w Salisbury i reakcji NATO w kontekście rosyjskich działań premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z Theresą May.