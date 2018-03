Spowodował wypadek, usiłował popełnić samobójstwo

Sumienie pchnęło go dramatycznej decyzji. 19-letni kierowca uciekł z miejsca wypadku, który spowodował i chciał popełnić samobójstwo. Został odratowany, ale w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Karsy w powiecie pleszewskim (woj. wielkopolskie). 19-letni mieszkaniec gminy Gołuchów, kierujący citroenem Xsara Picasso, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wjechał na prawe pobocze i uderzył w opuszczony dom.



Pasażerki w wieku 15 i 17 lat, mieszkanki Poznania i gm. Gołuchów, z poważnymi obrażeniami trafiły do kaliskiego szpitala. Jedna z dziewcząt jest w stanie ciężkim.



– 19-latek uciekł z miejsca zdarzenia i usiłował popełnić samobójstwo przez powieszenie w budynku gospodarczym na terenie miejsca zamieszkania – powiedziała rzecznik prasowy pleszewskiej policji Monika Kołaska.

źródło: pap

Sprawcy wypadku udało się przywrócić funkcje życiowe i w stanie ciężkim przewieziono go do szpitala w Kaliszu. – Prowadzimy postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia – powiedziała policjantka.