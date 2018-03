Nawałka o mundialu: drzwi do kadry wciąż otwarte

– Kluczowym etapem będzie kwiecień oraz maj, wtedy podejmiemy ostateczną decyzję, kto pojedzie na mistrzostwa świata. Drzwi do kadry są cały czas otwarte – powiedział selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Adam Nawałka przed zgrupowaniem we Wrocławiu.

Biało-czerwoni w stolicy Dolnego Śląska mają się pojawić w poniedziałek; w piątek zmierzą się z Nigerią, a 27 marca w Chorzowie na Stadionie Śląskim z Koreą Południową.



– Czeka nas analiza taktyczna, testy, próby z różnym ustawieniem personalnym. Bardzo zadowolony jestem z przeciwników, z którymi się zmierzymy. Nigeria i Korea Południowa prezentują bardzo zbliżony styl do rywali, z którymi spotkamy się na mistrzostwach. Później pozostaje jeszcze Chile i bardzo się cieszę, że udało się zorganizować również ten mecz – powiedział Nawałka.



Dodał, że nie ma sygnałów, aby ktoś z powołanych miał się nie pojawić z powodu kontuzji. – Damian Kądzior ma problemy z mięśniem i jutro po jego przyjeździe i badaniach zadecyduje lekarz, co dalej. Co do innych, nie mamy złych informacji. Kilku jeszcze będzie grało swoje mecze, a więc poczekajmy. Powołaliśmy 30 zawodników na to zgrupowanie, aby móc sprawdzić pewne warianty personalne i przydatność niektórych piłkarzy na przyszłość. Naszym bazowym ustawieniem w obronie będzie czwórka i na tym zgrupowaniu chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało personalnie. Ważna będzie dyspozycja obrońców i wtedy zadecydujemy w jakim ustawieniu zagramy przeciwko Korei i Nigerii – wyjaśnił selekcjoner.



Pierwsze po kontuzji zgrupowanie dla Arkadiusza Milika

Zgrupowanie we Wrocławiu będzie pierwszym dla Arkadiusza Milika, który do reprezentacji wraca po kontuzji więzadeł. – Tak jak w przypadku innych, który wracają do reprezentacji po dłużej przerwie, czy są powołani pierwszy raz, chcę zobaczyć, w jakiej jest dyspozycji Arek. Chodzi o dyspozycję fizyczną, ale też mentalną. Będziemy mieli też trochę czasu na trening indywidualny. Chcemy przeprowadzić testy dla niektórych zawodników, którzy ostatnio prezentowali się słabiej albo byli kontuzjowani – skomentował Nawałka.



Jednym z nowych zawodników w reprezentacji jest Taras Romanczuk. Trener nie ukrywał, że bardzo liczy na pomocnika Jagiellonii Białystok.

– Wiążę z nim wielkie nadzieje, zwłaszcza że to typowa +szóstka+. W momencie, kiedy kontuzjowany był Grzesiek Krychowiak, mieliśmy wielkie problemy z tą pozycją. Taras gra doskonale w powietrzu, świetnie asekuruje i trzyma pozycję. Przypomina Grzegorza. Chcemy mieć zawodnika, który będzie prezentował podobne walory i rywalizował o to miejsce z Grześkiem. Taras otrzymał obywatelstwo dużo wcześniej niż przypuszczaliśmy i zaraz został wciągnięty na listę powołanych. Boisko zweryfikuje jego przydatność – dodał.Szansę pokazania się w reprezentacji dostał również Bartosz Białkowski, który na co dzień stoi w bramce Ipswich Town. – Bartek jest zawodnikiem, który bardzo się wyróżnia w lidze. Monitorujemy go od dawna. Łukasz Skorupski był tym zawodnikiem, którzy zabezpieczał Łukasza Fabiańskiego i Wojciecha Szczęsnego. Ma jednak duże problemy w Romie z grą i nie ma rytmu meczowego. Dlatego chcemy sprawdzić Bartka i się dodatkowo zabezpieczyć. Zobaczymy, jak będzie ta rywalizacja wyglądała na treningach podczas zgrupowania – wytłumaczył Nawałka.

„Stawiamy na młodych piłkarzy”



Na liście powołanych nie znalazł się natomiast Łukasz Mierzejewski, który świetne recenzje zbiera w lidze australijskiej. Selekcjoner nie ukrywał, że na tę chwilę nie widzi tego zawodnika w swoim zespole. – Nie otrzymał powołania, bo mam inną koncepcję budowy drużyny. Jest grupa zawodników, na których cały czas stawiamy, to są młodzi piłkarze, to oni dostają szanse – dodał selekcjoner.



Kolejnym wielkim nieobecnym jest Jakub Błaszczykowski, który dopiero wraca do treningów po kontuzji. Nawałka przyznał, że jest w stałym kontakcie z piłkarzem i liczy na jego powrót do formy oraz reprezentacji. – Wygląda to optymistycznie. Wznowił treningi. Miał ostatnio minimalny uraz, jeżeli chodzi o mięsień czworogłowy, ale to nic poważnego. Kuba nadrabia zaległości i cały czas liczymy na niego. Podstawą będzie dyspozycja fizyczna – stwierdził.



Mecz Polska-Nigeria zostanie rozegrany w piątek. Początek spotkania o godz. 20.45.