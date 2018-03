Skrzypaczka Anne-Sophie Mutter odznaczona Złotym Medalem Gloria Artis

Niemiecka skrzypaczka Anne-Sophie Mutter otrzymała w niedzielę z rąk wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jej działalność na polu polsko-niemieckich relacji w kulturze, ale i nie tylko, jest nie do przecenienia – podkreślił Gliński.

W niedzielę w MKiDN odbyła się uroczystość wręczenia niemieckiej skrzypaczce Anne-Sophie Mutter Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W uroczystości oprócz artystki uczestniczyli też m.in. ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel z małżonką oraz Elżbieta i Krzysztof Pendereccy.



– Myślę, że Anne-Sophie Mutter doskonale rozumie polsko-niemieckie relacje, doskonale zna polską historię, widzieliśmy, jak artystka wzruszyła się, ja też się wzruszyłem, bo to jest najbardziej szczere i prawdziwe, i myślę, że takie gesty, ale to nie tylko chodzi o gesty, jej działalność na polu polsko-niemieckich relacji w kulturze, ale i nie tylko, jest nie do przecenienia – powiedział wicepremier.



W jego ocenie to są zasługi większe niż posiada wielu polityków, „bo to jest naprawdę zrozumienie dla polskich losów i dla szczególnej relacji polsko-niemieckiej” – zwrócił uwagę Gliński.



Skrzypaczka ze wzruszeniem mówiła, że „czuje się ogromnie zaszczycona wyróżnieniem”.

– Począwszy od pierwszego koncertu, który zagrałam w Polsce, jako niemiecka obywatelka przepełniało mnie ogromne poczucie wstydu, niezależnie od bardzo ciepłego przyjęcia, które zawsze towarzyszyło moim pobytom w Polsce i na które zawsze mogłam liczyć ze strony wielbicieli muzyki w tym kraju – zaznaczyła artystka.



Szef MKiDN odnosząc się do słów Anne-Sophie Mutter o towarzyszącym jej poczuciu wstydu, ocenił, że „to są wielkie słowa, to są słowa, które w zasadzie nie wymagają żadnego komentarza, a my jesteśmy wdzięczni jej za szczerość i za to, że jest przyjacielem Polski”.



W ocenie wicepremiera relacje polsko-niemieckie mogłyby być „jeszcze lepsze, gdyby wszyscy potrafili zrozumieć ten punkt widzenia pani Anne-Sophie Mutter”.



Gliński podkreślił, że jest wdzięczny skrzypaczce za zaangażowanie w polsko-niemieckie relacje, za to zrozumienie.



– Dlatego jestem dumny, że mogliśmy tak wybitną artystkę, ale tak wybitnego człowieka dzisiaj nagrodzić Złotym Medalem Gloria Artis – powiedział.



Minister kultury zwrócił uwagę także, że Anne-Sophie Mutter „uważa za ojca swojej kariery Witolda Lutosławskiego, ale także Krzysztofa Pendereckiego”.

W trakcie uroczystości dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maxymilian Bylicki odczytał laudację na cześć skrzypaczki.



– Napawa dumą, że artystka takiego formatu przy każdej okazji podkreśla swoje związki z Polską i akcentuje umiłowanie naszej muzyki. Daje temu wyraz propagując twórczość wielkich polskich kompozytorów w świecie oraz odwiedzając nasze największe centra kulturalne, gdzie przyjmowana jest zawsze z nieustającym zachwytem przez rzesze miłośników jej talentu – podkreślił Bylicki.



– Ogromnie cieszy nas, że dzisiejsze spotkanie z Anne-Sophie Mutter w Filharmonii Narodowej podczas Festiwalu Wielkanocnego Ludwiga van Beethovena będzie okazją do potwierdzenia naszego podziwu i wdzięczności za promowanie polskiej sztuki poprzez uhonorowanie artystki Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – dodał.



Anne-Sophie Mutter to niemiecka skrzypaczka, którą – gdy miała 13 lat – Herbert von Karajan zaprosił do gry z prowadzoną przez siebie orkiestrą Filharmonii Berlińskiej. Od ponad 40 lat stale gości we wszystkich najważniejszych salach koncertowych świata. Jest czterokrotną laureatką nagrody Grammy.



W listopadzie 2017 r. Anne-Sophie Mutter została uhonorowana przez Rumunię Orderem Narodowym Zasługi klasy Wielkiego Oficera i jeszcze w tym samym miesiącu otrzymała francuski Order Sztuki i Literatury klasy komandorskiej. Wśród licznych odznaczeń skrzypaczki znajdują się ponadto: Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, francuski Narodowy Order Legii Honorowej, Bawarski Order Zasługi oraz Krzyż Oficerski Odznaki Honorowej za Zasługi dla Republiki Austrii.



Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawane są od 2005 r. osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Wyróżnienie to honoruje wybitne zasługi na polu kultury i ma trzy stopnie: medal złoty, srebrny i brązowy.