Wschodnie Węgry bez prądu. Śnieg zasypał drogi i tory

Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych we wschodniej części Węgier zostało pozbawionych prądu po opadach deszczu, gradu i śniegu w nocy z soboty na niedzielę – poinformowała węgierska agencja MTI.

Najbardziej dotknięte komitaty (województwa) to Bekes, Hajdu-Bihar i Jasz-Nagykun-Szolnok. W tym pierwszym padał głównie deszcz i grad, zaś w pozostałych śnieg. W sumie ponad 40 tys. gospodarstw domowych zostało odciętych od prądu.



W akcji przywracania dostaw energii elektrycznej uczestniczy wojsko.



Awarie spowodowane opadami śniegu i gradu doprowadziły do opóźnień w kursowaniu pociągów we wschodniej części kraju. Węgierskie Koleje Państwowe podały, że czas podróży wydłużył się o 30-90 minut. Na niektórych odcinkach ruch pociągów zawieszono całkowicie. W niektórych rejonach sadł deszcz i grad, w innych śnieg (fot. PAP/EPA/Zsolt Czegledi)

Opady śniegu utrudniają też poruszanie się po drogach. Są miejsca, gdzie drogi są nieprzejezdne.

Są miejsca, gdzie drogi są nieprzejezdne (fot. PAP/ EPA/Zsolt Czegledi)

Prognozy pogody przewidują w niedzielę dalsze opady śniegu oraz wichury. Meteorolodzy w kilku komitatach wprowadzili najwyższy, czerwony stopień ostrzeżenia.