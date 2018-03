„Żadne odszkodowanie nie naprawi szkód wyrządzonych Tomaszowi Komendzie”

– Już w 2011 roku były daleko idące informacje, że doszło do pomyłki, wówczas nic nie zrobiono – powiedział w programie „Woronicza 17” TVP Info Jacek Sasin (PiS), komentując niesłuszne skazanie Tomasza Komendy. – Żadne odszkodowanie temu panu nie naprawi szkód – powiedział Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta RP. Jerzy Jachnik (Kukiz ’15) wskazał, że ta sprawa pokazuje skalę patologii w systemie sądownictwa.

Tomasz Komenda, który w 2004 r. prawomocnie został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki, odsiadywał wyrok 25 lat więzienia w Zakładzie Karnym w Strzelinie. W czwartek został warunkowo zwolniony z odbywania kary i wyszedł na wolność. Według prokuratury, która zgromadziła nowe dowody w tej sprawie, mężczyzna nie popełnił zbrodni, za którą został skazany.



– Żadne odszkodowanie temu panu nie naprawi szkód – powiedział w TVP Info Andrzej Zybertowicz. Przyznał, że pomyłki sądowe zdarzają się we wszystkich krajach, jednak po to mamy system, w którym oddzielono pracę policji, prokuratury i sądu, żeby zmniejszyć takie ryzyko. – To nie pomogło, najwyraźniej wchodzi w grę zawodność systemu – ocenił.



Wskazał, że „w grę może wchodzić także działanie patologicznego układu, który ułomności systemu wykorzystał w tym celu, żeby od właściwego sprawcy odwrócić uwagę i zrobić ofiarę z osoby niewinnej”. Jak mówił, w takiej sytuacji „mielibyśmy do czynienia ze swoistą zbrodnią sądową z wykorzystaniem maszyny szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości do zamaskowania właściwego sprawcy i skazania osoby niewinnej”.

