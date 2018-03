Noce mroźne, na południu śnieżyca. Kolejne ofiary zimy

Mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski, Śląska i woj. świętokrzyskiego mogą w niedzielę spodziewać się zawiei i zamieci śnieżnych. IMiGW wydało ostrzeżenia pogodowe pierwszego, czyli najniższego stopnia, dla czterech województw. We znaki może też dawać się mróz. W ciągu minionej doby z wychłodzenia zmarły dwie osoby.

Intensywnych opadów śniegu spodziewać się mogą zwłaszcza mieszkańcy woj. podkarpackiego. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na południu województwa to 25 cm, a na północy – do 15 cm. Kierowcy powinni spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym.



O zimie ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informuje, że minionej doby z powodu wychłodzenia organizmu zmarło dwóch mężczyzn, jeden w woj. pomorskim, drugi w łódzkim. Z kolei w woj. opolskim jedna osoba zmarła w wyniku zatrucia czadem.



Temperatura maksymalna w niedzielę będzie wynosiła od -7 st. C na południowym wschodzie, około -1 st. C w centrum, do 3 st. C na północnym zachodzie, a w rejonach podgórskich od -9 st. C do -6 st. C. W nocy z niedzieli na poniedziałek spadnie miejscami nawet do -10 stopni.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak wynika z danych podawanych przez służby, od początku listopada zeszłego roku w wyniku wychłodzenia zmarło 75 osób.Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, m.in. osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie - przypominają.