USA: Strzelanina w centrum handlowym w Kalifornii

Mężczyzna zastrzelił jedną osobę po czym próbował popełnić samobójstwo w centrum handlowym w miejscowości Thousand Oaks, w południowej Kalifornii. Poinformował o tym w sobotę kpt. Steve Swindle z miejscowej straży pożarnej.

Do strzelaniny doszło w centrum handlowym „The Oaks”. Do czasu przybycia policji zamknięto wszystkie wejścia i wyjścia z centrum. Sprawca strzelaniny został ranny i przewieziono go do szpitala.



Nic nie wiadomo o bliższych okolicznościach zdarzenia ani o motywach działania sprawcy. Według Swindle'a nie ma zagrożenia dla osób postronnych.



Postanowiono jednak udostępnić pobliski posterunek straży jako tymczasowe schronienie dla klientów centrum.



Miejscowość Thousand Oaks położona jest w okręgu Ventura w odległości ok. 64 km na zachód od Los Angeles.

