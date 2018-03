Gliński: fortepian Chopina to symbol polskości, świadczy o sile polskiej kultury

– Fortepian Fryderyka Chopina to symbol polskości, który świadczy o sile polskiej kultury – powiedział w sobotę w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński. – Kiedyś zniszczono ten instrument, ale nie zniszczono polskiej kultury – podkreślił.

W koncercie uczestniczył m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener oraz twórca kopii fortepianu Paul McNulty.



– Dziś w czasie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę możemy powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Mamy ten symbol polskości znowu z nami, ten symbol polskości, który świadczy o sile polskiej kultury – powiedział Gliński. Minister kultury przypomniał, że 188 lat temu, 17 marca 1830 r. odbył się w Warszawie pierwszy publiczny koncert młodego, 20-letniego Fryderyka Chopina.



– Fryderyk Chopin grał m.in. koncert f-moll, skomponowany kilka tygodni przedtem, grał na fortepianie, który pochodził z salonu jego rodziców, salonu państwa Chopinów, fortepianie, który został zbudowany przez warszawskiego producenta Fryderyka Buchholtza – dodał.

Jak mówił, 33 lata później, we wrześniu 1863 r. żołnierze carscy w odwecie za zamach na gen. Fiodora Berga wyrzucili instrument z okna pałacu Zamoyskich i zniszczyli doszczętnie ten instrument.– Dzisiaj mamy możliwość obcowania z tym instrumentem po raz wtóry, można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, wtedy zniszczono instrument, ale nie zniszczono polskiej kultury - przetrwała muzyka Chopina, muzyka Moniuszki, poezja Cypriana Kamila Norwida, bo to on na wieść o tym wydarzeniu, o zniszczeniu fortepianu Chopina napisał słynny wiersz, który znają pokolenia Polaków, wiersz - Fortepian Chopina – zwrócił uwagę szef MKiDN.

Dodał, że wiersz „stał się swoistym symbolem polskiej kultury, a może nawet więcej symbolem polskości i ta kultura, jak powiedziałem, przetrwała dzięki wybitnym kompozytorom, dzięki wybitnym poetom i pisarzom, głównie doby romantyzmu i pozytywizmu, ale także Młodej Polski, dzięki nim wszystkim można powiedzieć, że nasza tożsamość przetrwała i utrwaliła się i w olbrzymiej mierze dzięki kulturze właśnie odzyskaliśmy w roku 1918 niepodległość”.



188. rocznica koncertu Chopina





Wydarzenie to upamiętnia 188. rocznicę koncertu, który odbył się 17 marca 1830 r. w Teatrze Narodowym przy stołecznym placu Krasińskich. Wówczas na instrumencie Buchholtza Chopin wykonał po raz pierwszy swój Koncert fortepianowy f-moll.





W programie koncertu był: Koncert fortepianowy f-moll grany tak jak grał go po raz pierwszy Fryderyk Chopin, jak również utwory Karola Kurpińskiego: fuga i koda B-dur (na temat "Jeszcze Polska nie zginęła") oraz Bitwa pod Możajskiem („Wielka symfonia, bitwę wyobrażająca”).





Przy fortepianie historycznym zasiadł Krzysztof Książek, z towarzyszeniem zespołu muzyki dawnej Collegium 1704, pod batutą Vaclava Luksa. Koncert poprzedziła prezentacja filmu dokumentalnego „Fortepian Chopina” w reż. Piotra Stasika opowiadający historię rekonstrukcji instrumentu.





Sobotni koncert transmitowała TVP1.