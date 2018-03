Kolejna ofiara wymiaru sprawiedliwości. Padł ofiarą rozboju, ale sądy uznały, że to on jest winny

Wymiar sprawiedliwości III RP swoją historię znaczy ofiarami. Polskie sądownictwo ma na sumieniu wielu niewinnych ludzi, którym zniszczyło biznes, życie, bezpowrotnie odebrało rodzinę i dobre imię. Pan Ireneusz z Grójca padł ofiarą rozboju. Ale sądy uznały, że... to on jest winny. Stracił wszystko.

Historia jak z filmu. W maju 2002 roku pan Ireneusz jechał z synem. Był pasażerem. Inny kierowca próbował wymusić pierwszeństwo. Sześciu mężczyzn z drugiego samochodu przystąpiło do wściekłego ataku. W ruch poszedł bruk, beton i kamienie. Nie stracił przytomności. Bezsilnie obserwował, jak sześciu napastników go masakruje.



– Po tym wszystkim zbiegli z miejsca zdarzenia, w końcu zatrzymała ich policja – mówi pan Ireneusz. Policjanci przeprowadzili błyskawiczne śledztwo. Wynik? Feralnego dnia pan Ireneusz wracał z przyjęcia. Pił alkohol, dlatego samochód prowadził syn. Napastnicy zeznali później, że to on prowadził samochód i pijany spowodował wypadek. Sprawa trafiła do sądu w Grójcu. – Sprawa do pierwszego wyroku trwała 5 lat. Strasznie byłem zaszczuwany, poniewierany przez sąd, jak i prokuraturę. Było wyraźnie widać, że działali w zmowie – twierdzi mężczyzna.



Sąd pierwszej instancji uniewinnił pana Ireneusza. – Pani prokurator odwołała sprawę do drugiej instancji, gdzie orzeczono, że to ja prowadziłem samochód w stanie nietrzeźwym – dodaje pan Ireneusz. Pan Ireneusz stracił prawo jazy kategorii C, które pozwalało mu prowadzić firmę transportową. Firma popadła w długi, bo przedsiębiorca nie mógł wykonać zobowiązań wobec klientów.

Jakby dramatu było mało, żona pana Ireneusza zmarła po miesiącu od pobicia męża. Jej lekarz nie miał wątpliwości - zabił ją stres. Druga żona - na skutek plotek - straciła pracę na uczelni. Odeszła od męża. Syn - rozchorował się na serce.Pan Ireneusz otrzymał pomoc od fundacji Lex Nostra. Maciej Lisowski, dyrektor fundacji, zajmuje się takimi właśnie beznadziejnymi przypadkami.Sprawa pana Ireneusza od początku do końca polega na ignorowaniu świadków, zeznań i dowodów. W ten sposób sama staje się dowodem. Dowodem, że system nie działa.