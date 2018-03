Watykan przyznaje: z listu Benedyka XVI ujawniono to, co uznano za stosowne

Stolica Apostolska przyznała, że list papieża-seniora do prefekta Sekretariatu ds. Komunikacji, ks. prał. Dario Viganò, z okazji prezentacji serii książek, zatytułowanej „Teologia papieża Franciszka”, nie został opublikowany w całości. Usunięto m.in. fragment, w którym papież-senior wyraził zaskoczenie faktem, że wśród autorów prac opublikowanych przez watykańskie wydawnictwo znajduje się niemiecki teolog Hünermann Peter.

W komunikacie watykańskiego Sekretariatu ds. Komunikacji czytamy, że z treści listu Benedykta XVI, który nie był przeznaczony do publikacji, ujawniono jedynie to, co uznano za stosowne w związku z inicjatywą opublikowania serii książek papieża Franciszka. Teksty poświęcone teologii papieża Franciszka opatrzono – jak podano – „opinią papieża-seniora o formacji filozoficznej i teologicznej jego następcy, a także o wewnętrznej jedności obydwu pontyfikatów”.



Pominięto natomiast – głosi komunikat – pewne uwagi Benedyka XVI dotyczące autorów zbioru tekstów. Sekretariat ds. Komunikacji zapewnia, że motywem pominięcia tych uwag był poufny charakter listu, a nie jakieś próby cenzury. Aby rozproszyć wszelkie wątpliwości postanowiono obecnie przedstawić list papieża-seniora w jego wersji integralnej.



Już wcześniej zwracano uwagę, że Benedykt XVI tłumaczył, iż nie jest w stanie napisać więcej na temat wspomnianej serii książek, gdyż ze względu na stan swego zdrowia nie mógł ich przeczytać.



Obecnie ujawniono, że papież-senior wyraził swoje zaskoczenie, iż wśród autorów opublikowanych przez watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana (LEV) prac znajduje się między innymi niemiecki teolog Hünermann Peter.

„W okresie mojego pontyfikatu wyróżniał się on jako przywódca inicjatyw antypapieskich. W znacznym stopniu uczestniczył w opublikowaniu Deklaracji kolońskiej, która w związku z encykliką »Veritatis splendor« złośliwie zaatakowała autorytet nauczycielski papieża, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień teologii moralnej. Również utworzone przez niego »Europaische Theologengesellschaft« było początkowo pomyślane, jako organizacja przeciwstawiająca się nauczaniu papieskiemu. Następnie myślenie kościelne wielu teologów przeszkodziło takiemu ukierunkowaniu, czyniąc tę organizację normalnym narzędziem spotkań między teologami” – napisał Benedykt XVI.



W poniedziałek, 12 marca, podano do wiadomości, że papież-senior wyraził zadowolenie z powodu inicjatywy wydania książek, „która chce sprzeciwić się i zareagować na niemądry przesąd, według którego papież Franciszek jest człowiekiem praktycznym, pozbawionym szczególnej formacji teologicznej lub filozoficznej, podczas, gdy ja byłbym jedynie teoretykiem teologii, który mało zrozumiał z konkretnego życia chrześcijańskiego dzisiaj” – napisał Benedykt XVI.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI

Podziękował za dar 11 książek napisanych przez tyluż teologów o międzynarodowej sławie, które złożyły się na serię zredagowaną przez ks. Roberto Repole, przewodniczącego Włoskiego Towarzystwa Teologicznego. „Niewielkie tomy słusznie ukazują, że Papież Franciszek jest człowiekiem o głębokiej formacji filozoficznej i teologicznej i dlatego pomagają zobaczyć wewnętrzną kontynuację między dwoma pontyfikatami, choć ze wszystkimi różnicami stylu i temperamentu” – zauważył Benedykt XVI.