Świat zazielenił się dla Irlandii. Dzień Świętego Patryka

Świat wznosi w sobotę toasty za Irlandię i jej patrona. 17 marca, Dzień Świętego Patryka jest hucznie obchodzony w m.in. Stanach Zjednoczonych, które były celem migracji wielu Irlandczyków. Uczestnicy ulicznych parad prześcigają się w pomysłach, jak nawiązać do barwy Zielonej Wyspy. Farbowane są nie tylko włosy czy wąsy. Na ulicach widać zielone psy.

W wielu miastach, między innymi Chicago i Nowym Jorku tradycyjnie zorganizowano festyny i parady. Podczas świętowania Dnia Świętego Patryka w Wietrznym Mieście co roku kolor na zielony zmienia rzeka Chicago, która przepływa przez centrum metropolii. Tradycja ta została zapoczątkowana 65 lat temu. Do kolorowania wody używane są ekologiczne barwniki.



Przez jedną z głównych ulic miasta przechodzi też kolorowa parada, z dominującą zielenią miesza się kolor biały i pomarańczowy. W wydarzeniach związanych ze świętem Patryka w Chicago co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy turystów z całego świata.



– Mam grupę przyjaciół, która przyjeżdża z Pensylwanii, Ohio, Kansas, Georgii, Florydy. Ci ludzie chcą odwiedzać Chicago właśnie w marcu – mówi James Coyne, jeden z inżynierów odpowiedzialnych za kolorowanie rzeki Chicago.

źródło: IAR, PAP

Parady z okazji Dnia Świętego Patryka są organizowane także w wielu innych amerykańskich miastach. Największa przechodzi ulicami Nowego Jorku. W całych Stanach Zjednoczonych mieszka 35 milinów osób, które przyznają do irlandzkich korzeni. Po raz pierwszy obchody Dnia Świętego Patryka w USA zorganizowano w Bostonie w 1737 roku.