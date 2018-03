Donald Trump Jr. bierze rozwód. Po 12 latach małżeństwa

Syn Donalda Trumpa, Donald Trump Junior bierze rozwód. Pozew rozwodowy złożyła już jego żona, była modelka Vanessa Haydon Trump. Para pobrała się w 2005 roku.

Doczekali się aż pięciorga dzieci. Dwoje z nich to córki, a troje synowie. Wniosek o rozwód złożony został w czwartek do sądu na Manhattanie.



W oświadczeniu wydanym przez Donalda Trumpa i Vanessę Haydon Trump czytamy: „Po 12 latach małżeństwa zdecydowaliśmy się pójść oddzielnymi drogami. Zawsze będziemy mieć ogromny szacunek dla siebie i naszych rodzin. Mamy razem piątkę pięknych dzieci i one pozostają naszym najważniejszym priorytetem. Prosimy o uszanowanie prywatności”.

