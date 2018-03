Powrót wyprawy na K2. Lekarzowi w Karakorum himalaiści zostawili beczkę leków

Uczestnicy polskiej narodowej zimowej wyprawy na K2 prawdopodobnie już w poniedziałek wrócą do kraju. Himalaiści są już w Islamabadzie. Specjalny wysłannik TVP Oswald Rodrigo Pereira relacjonuje, że w drodze powrotnej poważnie zachorował tragarz. W Askole, miejscowości w Karakorum, przedstawiciele wyprawy przekazali miejscowemu lekarzowi – opowiada – beczkę leków.

– Z bazy pod K2 wyruszyliśmy w niedzielę, 11 marca. Przed nami był 90-kilometrowy trekking. Udało się go pokonać w czasie 4 dni, ale nie obyło się bez przygód. Na jednym z odcinków trzeba było pomóc tragarzowi, który cierpiał na ślepotę śnieżną. Na szczęście był z nami dr Przemysław Guła, który szybko zaaplikował mu odpowiednie środki. Po trekkingu dotarliśmy do Askole. Tam skierowaliśmy kroki do miejscowej przychodni. Przedstawiciele wyprawy przekazali miejscowemu lekarzowi beczkę leków. W ciągu kilku minut zaroiło się od pacjentów – opowiada specjalny wysłannik TVP Oswald Rodrigo Pereira.



– Teraz już wszyscy cali i zdrowi jesteśmy w Islamabadzie. Szykujemy się do drogi powrotnej. Mam nadzieję, że w poniedziałek będziemy już w Warszawie – dodał dziennikarz, obserwator polskiej wyprawy na jedyny niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.

