Energia atomowa oznacza produkcję bezemisyjnej energii elektrycznej. Polska musi się zdobyć na atom – podkreślił w rozmowie z „Super Expressem” minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Minister energii: Elektrownia jądrowa będzie w Polsce budowana – Elektrownia jądrowa będzie w Polsce budowana - to jest mój pogląd i ja go podtrzymuję. Jesteśmy dosyć blisko od tego, żeby powstał model... zobacz więcej

Minister zaznaczył, że „przy dzisiejszych zasobach można powiedzieć, że mamy zapewnione bezpieczeństwo energetyczne”, „efektywność przemysłu wzrasta”, a „wielu przedsiębiorców udoskonala urządzenia energooszczędne”.



Przypomniał również, że 1 stycznia została uruchomiona nowa elektrownia w Kozienicach. Tłumaczył, że jednocześnie „rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną”. Jego zdaniem „to zapotrzebowanie jesteśmy w stanie wypełnić nowymi mocami”.



Wymóg partnerów



– Paliwo energetyczne to wymóg naszych partnerów z Komisji Europejskiej, którzy mogliby w ten sposób rozliczać nas za średnią emisję – wyjaśnił Tchórzewski dodając, że „energia atomowa oznacza produkcję bezemisyjnej energii elektrycznej”. – Kierunek jest taki, Polska musi się zdobyć na atom – podkreślił.



Minister dopytywany o ewentualną przebudowę polskiego systemu energetycznego odpowiedział, że chodzi o zastępowanie innymi źródłami energii „energetyki węglowej, która się zużyje”. Wyjaśnił przy tym, że „w energetykę węglową zostały zainwestowane w Polsce duże pieniądze”.



– Gdybyśmy tak szybko dokonali transformacji energetyki, jak niektórzy oczekują, to cena energii elektrycznej znacząco by wzrosła. Dlatego wymiana energetyki węglowej musi postępować ewolucyjnie – zaznaczył.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, „Super Express”

Pytany, czy list intencyjny dotyczący połączenia spółek PKN Orlen oraz Lotos oznacza pełną fuzję odpowiedział, że „obie firmy połączyły się ze sobą w zakresie kapitałowym” i mają „wspólną politykę związaną z dystrybucją i z produkcją paliw”. – Taką decyzję wymusiła coraz większa konkurencyjność firm paliwowych działających na rynku Unii Europejskiej – dodał.Tchórzewski zapewnił, że „w najbliższym czasie nie zanosi się na to” by Lotos miał zniknąć z rynku. Dopytywany „w jakim czasie nastąpi efekt fuzji” spółek wyjaśnił, że „na tę chwilę nie jest to programowane”.