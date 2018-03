Rosja daje brytyjskim dyplomatom tydzień na wyjazd. A to jeszcze nie koniec działań Kremla

MSZ Rosji zapowiedziało w sobotę wydalenie z kraju 23 brytyjskich dyplomatów. Na opuszczenie Rosji Brytyjczycy mają zaledwie tydzień. To reakcja na wydalenie z Wielkiej Brytanii rosyjskich dyplomatów.

Rosyjskie MSZ ogłosiło również, że cofa pozwolenie na otwarcie konsulatu generalnego Wielkiej Brytanii w Petersburgu i kończy działalność w Rosji organizacji kulturalno-edukacyjnej British Council, która zajmuje się m.in. nauką języka angielskiego.



Rosyjski resort zastrzegł sobie prawo do podjęcia dalszych środków wobec Wielkiej Brytanii w razie podjęcia przez Londyn kolejnych kroków wobec Rosji.



Premier Theresa May występując w parlamencie stwierdziła, że za zamach na Siergieja Skripala i Julię Skripal odpowiedzialne mogą być rosyjskie służby. Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson zasugerował, że atak na Skripala miał zlecić prezydent Władimir Putin.



Wcześniej Theresa May poleciła wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów oraz zapowiedziała ograniczenie kontaktów Londynu z Moskwą.

Tropią prowokację



W ocenie Kremla, działania Londynu są „prowokacją nacechowaną rusofobią” i „naruszają podstawowe normy międzynarodowe”. W sobotę brytyjski ambasador w Moskwie Laurie Bristow został wezwany przez rosyjskie MSZ.



Brytyjscy śledczy ustalili, że w ataku na Skripala i jego córkę wykorzystano produkowaną w Rosji broń chemiczną typu Nowiczok. Obie ofiary pozostają w stanie krytycznym.



Skripal został w 2006 roku skazany na 13 lat więzienia za przekazywanie Brytyjczykom od lat 90. danych na temat działających w Europie rosyjskich agentów. W trakcie procesu przyznał się do stawianych mu zarzutów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR

W 2010 roku został ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i objęty dokonaną na lotnisku w Wiedniu wymianą czterech rosyjskich więźniów na 10 szpiegów przetrzymywanych przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI). Po przybyciu do Wielkiej Brytanii zamieszkał w Salisbury, skąd – jak się uważa – nadal sporadycznie współpracował z Brytyjczykami, oferując m.in. doradztwo w sprawach dotyczących rosyjskich służb.