Awionetka spadła na dom. Są ofiary

W pobliżu stolicy Filipin, Manili, rozbiła się awionetka. Samolot spadł na dom. Zginęło co najmniej siedem osób, w tym sześć znajdujących się na pokładzie awionetki.

Dwusilnikowa awionetka typu Piper 23 Apache, obsługiwana przez linię Lite Air Express, spadła na dom jednorodzinny w Brgy na północnym przedmieściu Manili.



– Do katastrofy doszło tuż po starcie z niewielkiego pobliskiego lotniska Plaridel – powiedział Eric Apolonio, rzecznik Urzędu ds. Lotnictwa Cywilnego Filipin (CAAP).



Na podkładzie samolotu lecącego do Laoag znajdowało się sześć osób, w tym dwóch pilotów. Zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie oraz co najmniej jedna na ziemi – podało radio dZMM.



Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Na czas śledztwa wszystkie samoloty linii Lite Air Express zostały uziemione – oświadczył Apolonio.

