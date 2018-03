„Poszukiwanie wspólnego mianownika”. Niemiecka prasa o wizycie szefa MSZ w Polsce

Nowy szef MSZ Niemiec Heiko Maas podczas piątkowej wizyty w Polsce starał się znaleźć nową wolę do poszukiwania wspólnego mianownika między oboma krajami oraz sposób na włączenie Warszawy w reformę Unii Europejskiej. Tak wizytę podsumowuje opiniotwórczy dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Szef niemieckiej dyplomacji podjął próbę „odnalezienia nowej woli wspólnotowości mimo licznych utrzymujących się rozdźwięków i różnic w stanowiskach” między Warszawą i Berlinem oraz starał się „włączyć Polskę w wysiłki reformatorskie w Europie, które w najbliższym czasie chcą podjąć Niemcy i Francja” – podkreśla gazeta.



„Strona polska w piątek wykazała się co najmniej gotowością do okazania pierwszemu wysłannikowi nowego niemieckiego rządu najwyższego możliwym szacunkiem” – ocenia „FAZ”, wskazując, że w ciągu zaledwie kilku godzin Maas spotkał się z polskim prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem.



Dziennik zwrócił uwagę, że obydwaj ministrowie opowiedzieli się za ożywieniem formatu Trójkąta Weimarskiego. Maas wskazał, że potrzebne do tego będzie także zaangażowanie należącej do formatu Francji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

„FAZ” przypomniał, że stosunki Niemiec i Polski obciążone są obecnie licznymi sprawami, takimi jak budowa rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2, różnice w podejściu do unijnej polityki uchodźczej oraz wszczęta wobec Polski przez Komisję Europejską procedura z art. 7 Traktatu o UE w sprawie praworządności. Jak wskazuje gazeta, w ubiegłym roku Maas, wówczas jeszcze jako minister sprawiedliwości, zajął jednoznaczne stanowisko w tej sprawie, mówiąc, że ingerowanie w niezależność wymiaru sprawiedliwości zagraża rządom prawa, a wszczęcie procedury przez Komisję Europejską określając jako konsekwentne.Była to druga wizyta zagraniczna Maasa. W środę, bezpośrednio po zaprzysiężeniu na urząd, minister udał się do Paryża.