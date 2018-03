Majątek za gigantyczny diament. Kupujący wolał się nie ujawniać

Aż 32 mln euro zapłacono na aukcji w Belgii za nieoszlifowany diament. Kamień o nazwie Lesotho Legend ma 910 karatów.

Diament jest wielkości dwóch piłek golfowych. Kupiła go osoba, której dane nie zostały ujawnione. Do transakcji doszło w Antwerpii, będącej od lat światowym centrum handlu kamieniami szlachetnymi.



Wyjątkowy kamień został wydobyty przez firmę Gem Diamonds w styczniu w kopalni w Lesotho w Republice Południowej Afryki.



To szósty diament mający powyżej 100 karatów, który został wydobyty w kopalni należącej do spółki. Przedstawiciele firmy informują, że to jej rekord i najlepszy okres w historii. Jednak , choć udało im się osiągnąć wysoką cenę, to nie jest on najwyższa. W przeszłości za kamienie szlachetne, które miały około ośmiuset karatów płacono ponad 50 milionów euro.

