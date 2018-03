Przymiarki do spotkania z Kim Dzong Unem. Trump rozmawiał z prezydentem Korei Płd.

USA i Korea Południowa organizują szczyt z Koreą Północną. Na ten temat rozmawiali telefonicznie prezydenci USA Donald Trump i Korei Południowej Mun Dze In.

Już w kwietniu ma dojść do trzeciego w historii szczytu koreańskiego. W granicznej miejscowości Panmundżom w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej prezydent Korei Południowej Mun Dze In ma bezpośrednio rozmawiać z Kim Dzong Unem. Północnokoreański przywódca zaprosił też do rozmów Donalda Trumpa, który zgodził się na spotkanie.



Miejsce szczytu Korea Płn. - USA nie zostało jeszcze ustalone. W rozmowie telefonicznej Trump i Mun potwierdzili, że obydwa kraje pozostaną w ścisłym kontakcie w kwestii organizacji obydwu szczytów. Za najważniejsze w przyszłych rozmowach z Kim Dzong Unem uznano stworzenie gwarancji dla denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.



Rozmowy z Sztokholmie



Równolegle w Szwecji rozmowy prowadzi minister spraw zagranicznych Korei Północnej Ri Jong Ho. Przybył do Sztokholmu w czwartek i zdecydowano, że mająca trwać dwa dni wizyta zostanie przedłużona do niedzieli.



Szwedzkie MSZ przestrzega jednak przed nadmiernym optymizmem. – Nie jesteśmy naiwni. Nie uważamy, że możemy rozwiązać wszystkie problemy świata. W tej chwili potrzebny jest dialog i cieszymy się, że organizujemy to spotkanie – powiedziała w piątek szefowa szwedzkiej dyplomacji Margot Wallstroem. – Sądzę, że strony (szwedzka i północnokoreańska) zdecydują, jak dalej będą wyglądać nasze rozmowy. Postaramy się wykorzystać naszą rolę i nasze kontakty – dodała Wallstroem.

źródło: IAR, PAP

Szwedzka telewizja SVT ujawniła, że do rozmów z szefem północnokoreańskiej dyplomacji włączono ekspertów ze Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIRPI).W zeszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump zgodził się na spotkanie z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem. Kim poprosił Trumpa o spotkanie za pośrednictwem południowokoreańskiej delegacji, która była w Pjongjangu, i przedstawił „zobowiązanie Korei Północnej do natychmiastowego zaprzestania prób balistycznych i jądrowych”. Szczyt USA-Korea Płn. ma się odbyć w maju.