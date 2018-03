MSWiA wycofuje się z prac nad nowelą przepisów o zbiórkach publicznych

Po przeprowadzonych konsultacjach projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych oraz po analizie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, MSWiA podjęło decyzję o zaprzestaniu prac nad nowelizacją tych przepisów – poinformował wydział prasowy resortu.

Przedstawiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod koniec lutego propozycja dawała ministrowi możliwość zablokowania zbiórki publicznej, której cel będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub będzie naruszał ważny interes publiczny. Projekt dotyczący zbiórek wzbudził zaniepokojenie organizacji społecznych. Ponad 30 z nich wystosowało list do szefa MSWiA, w którym apelowano o pozostawienie ustawy w obecnym kształcie.



MSWiA poinformowało w piątek wieczorem, że po przeprowadzeniu konsultacji społecznych podjęto decyzję o zaprzestaniu prac nad nowelizacją tych przepisów. Dodano, że w ramach konsultacji, które zakończyły się we wtorek, odbyło się spotkanie z przedstawicielami ponad 40 organizacji pozarządowych.



„MSWiA od początku było otwarte na szeroką debatę społeczną w tej sprawie i zapowiadało analizę wszystkich uwag zgłoszonych do projektu. Po analizie uwag, które właśnie w toku konsultacji przekazano do resortu, MSWiA podjęło decyzję o zaprzestaniu prac nad nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych” – głosi komunikat wydziału prasowego resortu.

Kontrowersje wobec zbiórki „Dumy i Nowoczesności”



Jak przypomniano, projekt nowelizacji ustawy miał być reakcją na kontrowersje związane ze zbiórką stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” i „społecznym oczekiwaniem przeanalizowania przepisów o zbiórkach publicznych”.



Ze stowarzyszeniem „Duma i Nowoczesność” były związane osoby, które niedawno zorganizowały obchody urodzin Adolfa Hitlera. Kontrowersyjna zbiórka „Dla Walusia” została ogłoszona na portalu zbiórek publicznych, którego administratorem jest MSWiA. Janusz Waluś to emigrant z Polski, w 1993 r. zabił Chrisa Haniego, przywódcę Afrykańskiego Kongresu Narodowego i szefa Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej.



MSWiA zaznaczyło, że „proponowane przepisy nigdy nie miały na celu ograniczania jakiegokolwiek działania organizacji, które od lat przeprowadzają w Polsce zbiórki publiczne”.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizacja zbiórki wymaga jedynie jej rejestracji na portalu zbiorki.gov.pl. Obecnie MSWiA nie wydaje żadnej zgody na przeprowadzenie danej zbiórki publicznej. Na mocy art. 15 ma możliwość odmowy zamieszczenia informacji o zbiórce na portalu, jeśli m.in. wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki publicznej jest niezgodny z prawem. Na wydanie takiej decyzji administracyjnej ma 3 dni robocze dla zgłoszeń dokonanych w postaci elektronicznej i 7 dni roboczych dla zgłoszeń dokonanych w postaci papierowej.