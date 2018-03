Franciszek: Strzeżcie cennego chrześcijańskiego skarbu

Papież Franciszek przybył w sobotę rano z pielgrzymką do miasta Pietrelcina, w którym urodził się święty Ojciec Pio. Ojciec Święty odwiedzi też San Giovanni Rotondo, gdzie znajduje się sanktuarium zakonnika i wzniesiony z jego inicjatywy szpital.

Po przylocie helikopterem do Pietrelciny Franciszek spotkał się z wiernymi i wygłosił przemówienie. Zachęcał mieszkańców, by strzegli jako cennego skarbu chrześcijańskiego i kapłańskiego świadectwa świętego Pio. – Niech będzie ono dla każdego z was bodźcem, by w pełni przeżywać swoje życie, w stylu błogosławieństw i uczynków miłosierdzia – powiedział.



W swoim przemówieniu papież nawiązał do drogi życiowej Ojca Pio. Przypomniał o jego zmaganiach duchowych w 1911 roku, przeżywanych właśnie w Pietrelicinie. Zaznaczył, że „w tych strasznych chwilach Ojciec Pio czerpał energię z nieustannej modlitwy i ufności, którą zawsze pokładał w Panu”.



Franciszek zachęcił mieszkańców Pietrelciny do naśladowania swego rodaka i stawania się narzędziem miłości Jezusa do najsłabszych. – Jednocześnie, rozważając jego bezwarunkową wierność wobec Kościoła, będziecie świadkami komunii, ponieważ tylko komunia buduje i tworzy – dodał papież.

źródło: IAR

Z Petrelciny Franciszek poleci do San Giovanni Rotondo, gdzie odwiedzi sanktuarium prowadzone przez kapucynów, pobłogosławi chorych w szpitalu i odprawi mszę świętą.Zmarły w 1968 roku kapucyn Ojciec Pio, uzdrowiciel i spowiednik, był stygmatykiem. Na jego ciele pojawiały się rany ukrzyżowanego Chrystusa. 16 czerwca 2002 roku papież Jan Paweł II ogłosił ojca Pio świętym. W uroczystości kanonizacyjnej wzięło udział 300 tys. osób.