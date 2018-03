Z-ca dyrektora FBI zwolniony w trybie natychmiastowym

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Jeff Sessions poinformował, że były z-ca dyrektora FBI Andrew McCabe został zwolniony w trybie natychmiastowym. Był on zaangażowany w śledztwo ws. ingerencji Kremla w wybory prezydenckie w USA.

Do zwolnienia McCabe doszło po odrzuceniu przez amerykański departament sprawiedliwości wnioseku, który pozwoliłby mu przejść na emeryturę jeszcze w ten weekend - pisze „The New York Times”.



Według McCabe'go zwolnienie „ma na celu podważenie śledztwa ws. ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA, które prowadzi zespół prokuratora Roberta Muellera”. – Zostałem wytypowany, ponieważ byłem świadkiem tego, co się działo, gdy James Comey został przedterminowo zdjęty ze stanowiska dyrektora FBI – powiedział McCabe.



Nieoficjalnie McCabe jest oskarżony o nieujawnienie faktu, iż autoryzował dla prasy rozmowę z przedstawicielami FBI. – Brak jawności jest w FBI wystarczającym powodem do zwolnienia, ale kulisy rozwiązania z nim umowy są mocno upolitycznione - wyjaśnia NYT.



McCabe był jednym z pierwszych śledczych, który skrupulatnie badał związek kampanii Trumpa i jego sztabu z Kremlem.

Trump zabiegał o zwolnienie McCabego



Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie domagał się zwolnienia McCabego, ponieważ, jak twierdził, „numer 2 w FBI” był wobec niego uprzedzony, co zostało też wytknięte w republikańskim memorandum komisji ds. wywiadu Izby reprezentów, na którego publikację Trump zgodził się na początku lutego.



Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!