Głodni Polacy uciekną do Irlandii? [OPINIA]

Mam nadzieję, że z czytelnikami spotykamy się w takim samym gronie, co w zeszłym tygodniu i choć Polskę nawiedzić miała plaga głodu, wszyscy Państwo przetrwali. Oczywiście taki początek tekstu uznać należy za przesadę, jednak zważywszy na skalę histerii, jaka zapanowała na chwilę w mediach i głowach części polityków, staje się on całkiem uzasadniony.

Zakaz handlu w niedzielę został bowiem potraktowany jak dopust boży, czy raczej administracyjny, który pozbawi Polaków dostępu do żywności, napojów i wszelkich innych dóbr. Pikiety i konferencje prasowe na tle zamkniętych sklepów, porównania do komunizmu, fotoreportaże i relacje minuta po minucie z zamkniętych galerii handlowych – przesada, jaką dotąd znaliśmy chyba tylko z propagandy sukcesu czasów Tuska, przygód dreamlinerów i pendolino.



„Kiedyś funkcjonowały kalendarzyki małżeńskie, teraz PIS zmusza nas do posiadania kalendarzyków handlowych.” – pisze na Twitterze szefowa Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer, komentując w ten sposób infografikę, zawierającą spis niedziel, w które duże sklepy muszą pozostać zamknięte. Inni politycy w niedzielnych programach telewizyjnych lamentują nad dramatem polskich handlowców, choć w tym samym czasie swoje małe żniwa zaczynają osiedlowe, rodzinne sklepiki, którym nagle zdjęto z szyi but potężnej, sieciowej konkurencji. Za małe, by zauważyli je partyjni działacze, atakujący hasłem „Kupuję kiedy chcę”, lecz również dziennikarscy piewcy wolnego rynku, dla których najwyraźniej najdoskonalszą formą własności prywatnej w Polsce jest franczyza zagranicznej marki.



Przed krytyczną, choć słoneczną, niedzielą była jeszcze kolejkowa sobota, przy czym warto zauważyć, że o ile przeciwnicy nowych przepisów, gdzie się nie ruszyli natrafiali na kolejki i dantejskie sceny, o tyle zwolennicy kupowali wszystko bez problemu i bez czekania, nie widząc różnicy z żadnym innym dniem. Można więc powiedzieć, że każdy zobaczył i przeżył, to co chciał, wszyscy byli więc zadowoleni. A kwestię zatrudnienia czy nowych, absurdalnych godzin pracy marketów, podnoszonych jako argumenty przeciw zakazowi zweryfikuje… rynek.

#wieszwiecej Polub nas

Aż dziwne, że zakaz handlu w niedzielę nie pojawił się wśród argumentów irlandzkiej sędzi, która zablokowała wydanie Polsce oskarżonego o handel narkotykami Artura C. Sędzia Aileen Donnelly z tamtejszego Sądu Najwyższego wstrzymała ekstradycję przestępcy do Polski uzasadniając to w taki sposób, w jaki – a i to nie zawsze – odmawia się wydania zagrożonym wysoką, czasem najwyższą karą opozycjonistów ich autorytarnym, lub totalitarnym ojczyznom. Donnelly powtórzyła całą zbitkę zarzutów, jakie opozycja, a za nią eurokraci stawiają reformie wymiaru sprawiedliwości i na ich podstawie uznała, że diler nie ma szans na uczciwy proces. Artur C. trafia więc na sztandary, razem ze swoją niespodziewaną sojuszniczką z Irlandii. W rzetelnym osądzeniu sprawy przeszkodą mają być zmiany w KRS i Sądzie Najwyższym, „zamach” na Trybunał Konstytucyjny, wreszcie, co chyba w tym zestawie najciekawsze – różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.



Obok tego humorystycznego akcentu mamy jednak kwestię podwójnych standardów, stosowanych wobec Polski. Sędzia Donnelly zarzuca polskiemu państwu, że sędziowie mianowani są przez polityków. Tymczasem, jak zauważa komentując sprawę Patryk Jaki, sędzia w Irlandii powołany zostaje „na wniosek polityka rządu, przez polityka i prezydenta”. Odpowiedź na te zarzuty znajdziemy na portalu oko.press w tekście jego naczelnego, Piotra Pacewicza. „(…)fakt, że taka procedura obowiązuje w Irlandii nie oznacza, że wprowadzenie zmian w polskim prawie nie narusza praworządności w Polsce” – czytamy w analizie uzasadnienia decyzji sędzi, będącej równocześnie polemiką z krytyką tej decyzji autorstwa wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła („Chamstwa i ignorancji” – jak chce Pacewicz). Ponieważ jednak autor nie zadbał o odpowiednie oznaczenie cytatu, nie wiem, czy powyższą złotą myśl przypisać należy dziennikarzowi, czy samej Aileen Donnelly.

Nazwisko przywołanego wyżej Patryka Jakiego najczęściej pojawia się jednak w kontekście wyborów prezydenckich w Warszawie. To kolejny tydzień spekulacji i sprzecznych komunikatów. Ponieważ nadal nie wiemy, czy PiS zdecyduje się postawić na Jakiego, czy sięgnie po kandydata z własnych szeregów (przypomnijmy, że Patryk Jaki jest działaczem Solidarnej Polski), warto powtórzyć uwagi, dotyczące specyficznych, warszawskich uwarunkowań. Stolica, pomimo lat afer, skandali i kompromitacji PO, pozostaje dla PiS terenem trudnym do wygrania.



Dlatego, oceniając sytuację realistycznie, obok pytania „kto ma szanse na wygraną”, na miejscu polityków tej partii postawiłbym również drugie – „czyja ewentualna porażka nie byłaby bolesną, prestiżową przegraną całej formacji”. W przypadku Stanisława Karczewskiego umiarkowane szanse na wygraną idą w parze z możliwą dużą porażką prestiżową, bolesną dla całego obozu władzy, Karczewski to przecież jego czołowa postać, marszałek senatu. Beata Szydło (która wciąż podpowiadana jest przez część wyborców jako najmocniejsza kandydatka) ma większe szanse na wygraną, lecz w tym wypadku wybory stałyby się plebiscytem w sprawie dwóch i pół roku rządów PiS, którego wynik byłby niepewny. Rozstrzygnięcie negatywne mogłoby skutkować nawet załamaniem ogólnej sondażowej prosperity PiS.

Przegrana Michała Dworczyka nie niesie takiego ryzyka, ze wszystkich kandydatów jest on jednak osobą najsłabiej rozpoznawalną, co samo w sobie nie musi być jeszcze obciążeniem (pamiętajmy o historii Andrzeja Dudy), nie miałby on jednak zbyt wiele czasu, by zdobyć serca tych warszawiaków, którzy nie chcą głosować na kandydata Platformy i Nowoczesnej lub lewicy.



Wreszcie Patryk Jaki – choć nie warszawiak, najmocniej związany ostatnio ze sprawami Warszawy, z dużą szansą na nawiązanie równej walki z konkurencją jako jej wyrazista antyteza, a przy tym, jako działacz partii koalicyjnej, nie obciążający w przypadku przegranej PiS w takim stopniu, jak marszałek Karczewski, który zresztą ogłosił już rezygnację w wyścigu. Co więcej, przez kilka ostatnich miesięcy kandydatura Jakiego traktowana była przez mieszkańców stolicy jako sprawa właściwie przesądzona. Postawienie na innego, choćby sprawnego i mającego niemniejsze kwalifikacje, lecz słabiej rozpoznawalnego kandydata, będzie przez wiele osób odbierana jako rejterada i faktyczna rezygnacja z trudnej bitwy o Warszawę.

W Warszawie pewne jest jedynie to, że na pewno nie wygra tu kandydat PSL, tymczasem również z tej partii popłynęły ostatnio ciekawe, choć sprzeczne, sygnały dotyczące wyborów samorządowych. Marek Sawicki powiedział w minionym tygodniu, że lokalnie możliwe jest porozumienie programowe z PiS, zaś Władysław Kosiniak-Kamysz taki powyborczy scenariusz wykluczył. Prawda jest jednak taka, że PSL posiada najsilniejsze chyba zdolności przystosowania się do każdej sytuacji, co widać choćby w przyjętej przez ludowców formule opozycyjności z coraz częstszym akcentowaniem obcych N i PO wątków patriotycznych i konserwatywnych.



Jeśli wybory samorządowe potwierdzą dominację PiS na scenie politycznej, koalicje z tą partią okażą się koniecznym warunkiem dla przetrwania ludowców. Kończąc wątek wyborów lokalnych warto jeszcze odnotować sytuację z łodzi, gdzie urzędująca i ubiegająca się o kolejną kadencję prezydent Hanna Zdanowska została właśnie skazana przez miejscowy sąd za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Nie przeszkadza to jednak ani jej, ani też jej partyjnym kolegom. W razie czego mogą zawsze powołać się na irlandzkie sądownictwo.

PO chce likwidacji nagród dla ministrów Platforma Obywatelska domaga się likwidacji nagród dla najważniejszych osób w państwie. Klub złożył w Sejmie projekt nowelizacji w tej sprawie. To... zobacz więcej

Do wyborów parlamentarnych o wiele dalej, jednak i tu pojawiają się pierwsze istotne informacje. Bronisław Komorowski nie nauczył się za wiele na swoich doświadczeniach sprzed niecałych trzech lat i planuje mocno wspierać macierzystą partię. Hasło „lokomotywa wyborcza” mocno rozbawiło internautów, ale interesująca była też krytyka charyzmy Grzegorza Schetyny. Cechy tej nie można, jak mówi prezydent Komorowski, kupić w żadnym sklepie, może więc wypadałoby podzielić się nią z partyjnym kolegą, dać mu się ogrzać we własnym blasku?



Poza Komorowskim Platforma ma w ofercie to, co zawsze, a więc atak na PiS według starego, ryzykownego wzorca. Jak to działa widzimy na przykładzie krytyki nagród dla ministrów i Beaty Szydło. Takie oskarżenia, niezależnie od tego, jakich dotyczą kwot (pomnożone przez liczbę nagrodzonych zawsze będą to sumy robiące wrażenie), budzą żywą dyskusję i są wdzięcznym tematem krytyki, pod jednym jednakże warunkiem – aby jej użyć, nie można robić tego samego w ciągu ostatnich kilku lat. W przeciwnym razie, i tak stało się w tym przypadku, druga strona dostaje na tacy argumenty na swoją obronę. Na Twitterze lansowany przez PO hashtag #oddajciekase został już przejęty przez zwolenników PiS, z radością przypominający o premiach, nagrodach i wydatkach koalicji PO-PSL. Cóż, internetowe archiwa to największy wróg polityków.