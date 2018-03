Hokeiści Nesty Mires wrócili do elity. Awansowali do Polskiej Hokej Ligi

Na taką informację fani hokeja w Toruniu czekali przez cały sezon. Zawodnicy Nesty Mires pokonali w wypełnionym po brzegi Tor-Torze Zagłębie Sosnowiec 4:1. Ta wygrana zapewniła im awans do Polskiej Hokej Ligi.

Torunianie rozpoczęli piątkowy wieczorny marsz po ekstraklasę nieco słabiej od rywali, ale gościom nie udało się tego wykorzystać. Pierwszy mały krok w kierunku awansu postawili w 16. minucie po strzale Daniła Orechina, a na sekundy przed końcem tersji wynik na 2:0 podwyższył Bartosz Skólmowski.



W drugiej tercji torunianie nadal dominowali na tafli. Po raz kolejny dobrą okazję wykorzystał Skólmowski i Nesta Mires prowadziła 3:0.



Ostatnią tercję od bramki rozpoczęli sosnowiczanie, ale to tylko napędziło torunian do dalszej walki. Trafieniem odpowiedział Siemion Garszin i taki wynik utrzymał się do końca spotkania.



Nesta Mires pokonała Zagłębie 4:1. Ta wygrana zapewniła drużynie Leszka Minge sukces w finale I ligi 3-1 i awans do Polskiej Hokej Ligi.

