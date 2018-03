Zamieszki w Madrycie po śmierci nielegalnego imigranta

Co najmniej 20 demonstrantów oraz 16 policjantów odniosło obrażenia w zamieszkach w madryckiej dzielnicy Lavapies, w której mieszka wielu imigrantów z Afryki. Do incydentów doszło podczas protestu przeciwko działaniom policji, obwinianej o śmierć 35-letniego Senegalczyka.

Mmame Mbage mimo prób reanimacji zmarł na ulicy na zawał serca, gdy uciekał w czwartek przed ścigającymi go policjantami. Próbowali go zatrzymać, ponieważ sprzedawał na ulicy podrabiane perfumy nie mając dodatkowo pozwolenia na handel uliczny. Mbage przebywał w Hiszpanii od 12 lat, ale nie miał pozwolenia na stały pobyt i pracę.



Starcia między policją a mieszkańcami Lavapies – śródmiejskiej dzielnicy, w której mieszka i trudni się handlem ulicznym wielu nielegalnych imigrantów z najuboższych krajów świata – trwały w czwartek do północy i wybuchły na nowo w piątek rano.



Podpalano kontenery



W najbardziej uczęszczanej przez turystów części miasta – między Puerta del Sol a Plaza Mayor – podpalano kontenery ze śmieciami, ucierpiały siedziby niektórych agencji bankowych. Co najmniej 20 osób odniosło lekkie rany lub obrażenia. W starciach ucierpiało również szesnastu policjantów obrzuconych przez tłum kamieniami.



Konsula Senegalu w Madrycie Mouctara Belala, który przybył na miejsce wydarzeń, powitały okrzyki „Wstyd!” oraz „Sprawiedliwość!”. Został wygwizdany przez tłum i musiał schronić się pod opiekę policji. Agencja AP przypomina, że nielegalni imigranci z Afryki subsaharyjskiej, którzy znajdują w Hiszpanii schronienie przed przemocą i głodem, nie otrzymują pozwoleń na pracę i „skazani są na nielegalność”.

źródło: pap

W ubiegłym roku dotarło nielegalnie do Hiszpanii około 29 tys. imigrantów, którym udało się wylądować na południowym wybrzeżu lub pokonując zasieki z drutu kolczastego na granicy hiszpańskich terytoriów w północnej Afryce – Melilli i Ceucie. W tym roku dotarło w ten sposób do Hiszpanii już niemal 4 tys. imigrantów.Związek zawodowy zrzeszający funkcjonariuszy policji municypalnej zwrócił się do władz stolicy Hiszpanii, aby wystąpiły w obronie działań tej formacji policyjnej. Niektórzy jego działacze – podaje agencja EFE – zamierzają wszcząć postępowanie sądowe przeciwko politykom, którzy krytykowali działania policji.