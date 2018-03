Prezydent Turcji znów grozi Europie otwarciem granic

Unia Europejska w ramach walki z kryzysem migracyjnym przekaże Turcji kolejne 3 miliardy euro. Jednak zdaniem prezydenta tego kraju Bruksela nie dotrzymuje postanowień porozumienia o readmisji.

Przemawiając w Erzurum na wschodzie Turcji do tysięcy zgromadzonych Recep Tayyip Erdogan przypomniał, że w tym kraju przebywa 3,5 miliona uchodźców z Syrii i że to Unia Europejska błagała, aby nie otwierał granic. Istotnie, gdy przed dwoma laty Unia podpisała z Turcją umowę o readmisji, liczba uchodźców przybywających do Europy przez ten kraj znacznie spadła.



Erdogan twierdzi, że Bruksela nie dotrzymuje podstawowych postanowień porozumienia. Chodzi o zniesienie wiz dla obywateli Turcji. Unia tłumaczy, że Bruksela ma zastrzeżenia do tureckiego prawodawstwa. Inne punkty porozumienia są realizowane. Kilka dni temu Komisja Europejska ogłosiła, że Turcja otrzyma kolejne już 3 miliardy euro na dofinansowanie walki z kryzysem migracyjnym. Pierwsze trzy miliardy przekazano Ankarze wcześniej.

źródło: PAP, greekreporters.com

Napięte pozostają stosunki bilateralne między Turcją a Grecją. Ateny wskazują na naruszenia greckiej przestrzeni powietrznej przez tureckie lotnictwo. W areszcie w Adrianopolu (w Turcji przy granicy z Grecją) przetrzymywani są natomiast dwaj greccy żołnierze, którzy 1 marca przeszli na turecką stronę granicy – według Greków nieumyślnie.Swoje piątkowe przemówienie Erdogan wygłosił przy okazji pogrzebu tureckiego żołnierza, który zginął w Afrinie. Turcja prowadzi tam skierowaną przeciw Kurdom operację wojskową pod kryptonimem „Gałązka oliwna”. Erdogan zapowiedział, że kampania będzie kontynuowana i że zrobi, co może, aby ochronić tamtejszych cywilów, którzy - jak przekonywał - są uciskani. Krótko po tym przemówieniu pojawiły się doniesienia o zbombardowaniu przez Turków jedynego szpitala w Afrinie. W nalocie miało zginąć dziesięciu cywilów.