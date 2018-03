Ukraina zablokuje rosyjskich wyborców. Kreml oburzony „ingerencją”

Rosja potępiła „ingerencję” Ukrainy w jej sprawy wewnętrzne, po decyzji władz w Kijowie o zakazie dostępu rosyjskich wyborców do konsulatów na Ukrainie i głosowania w niedzielnych wyborach prezydenta Rosji. Kijów argumentuje, że zrobił to wobec organizacji wyborów także na anektowanym Krymie.

„Decyzja ukraińskich władz o zakazie dostępu obywateli rosyjskich do ambasady i konsulatów generalnych Rosji w dniu wyborów prezydenckich nie może wywołać innej reakcji niż oburzenie” – napisało rosyjskie MSZ w komunikacie.



„Otwarta ingerencja w sprawy wewnętrzne Federacji Rosyjskiej jest wyraźna i może prowadzić do eskalacji napięcia w stosunkach dwustronnych. Takie bezprecedensowe akty stoją w sprzeczności nie tylko z Konwencjami Wiedeńskimi w sprawie stosunków dyplomatycznych i konsularnych, lecz także z międzynarodowymi zasadami obrony praw człowieka” – wskazano.



Węszą zemstę



„Mamy wrażenie, że ukraińskie władze, rządzące obecnie w rezultacie zamachu stanu przed czterema laty, mszcząc się na własnych obywatelach na Krymie i w Sewastopolu za głosowanie o przyłączeniu się do Rosji, dziś, w bezsilnej wściekłości, postanowiły odegrać się na zwykłych rosyjskich obywatelach przebywających się na Ukrainie” – podkreślono w oświadczeniu. „Oczekujemy, że działania Kijowa spotkają się z zasadniczą oceną ze strony ONZ, OBWE i innych znaczących struktur międzynarodowych” – dodano.



Szef MSW Ukrainy Arsen Awakow ogłosił w piątek na Facebooku, że policja strzegąca rosyjskich przedstawicielstw dyplomatycznych na Ukrainie „w Kijowie, Charkowie, Odessie i we Lwowie nie dopuści rosyjskich obywateli do tych budynków w celu głosowania”. Wyjaśnił, że taka decyzja została podjęta w reakcji na „nielegalną organizację” wyborów prezydenckich na Krymie, gdzie biura wyborcze będą otwarte głównie w Sewastopolu i w Symferopolu.

Ukraiński resort spraw wewnętrznych poinformował, że 18 marca dostęp do rosyjskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie będą miały tylko osoby ze statusem dyplomatycznym.Wybory prezydenta Rosji odbędą się w niedzielę. Specjalnie zorganizowano je w rocznicę aneksji należącego do Ukrainy Krymu. Ich zdecydowanym faworytem jest obecny szef państwa Władimir Putin.