Dymisja nie wystarczy. Słowacy żądają przedterminowych wyborów

„Żądamy przedterminowych wyborów. Tylko tak państwo może odzyskać wiarygodność w oczach ludzi” – To postulat, z jakim wyszły w piątek na ulice dziesiątki tysięcy Słowaków.

Premier Słowacji podał się do dymisji Prezydent Słowacji potwierdził, że przyjmie dymisję premiera Roberta Fico w związku z kryzysem politycznym wywołanym zamordowaniem dziennikarza... zobacz więcej

„Panie premierze, niech pan się nie boi, my też nigdzie nie odchodzimy”, napisali na jednym z transparentów manifestanci z Bratysławy. Miało to być nawiązaniem do czwartkowej wypowiedzi Fico, który składając dymisję zapewniał jednocześnie, że „nigdzie nie odchodzi” i będzie aktywnie działał w polityce.



Na swojego następcę Fico wystawił dotychczasowego ministra ds. inwestycji i wicepremiera Petera Pellegriniego. 42-letni polityk z Bańskiej Bystrzycy to bliski współpracownik Ficy, który z kolei pozostaje liderem partii rządzącej. – Jako szef Smeru, dalej będzie nadzorował nowego premiera – uważa Martin Slosiarik, szef agencji Focus. – Pragnienie władzy i ego nie pozwoliły mu (Ficy) nawet wiarygodnie udawać, że ustępuje – wtóruje mu Beata Balogová, naczelna dziennika SME.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: sme.sk, Reuters

Również organizatorzy dzisiejszych demonstracji twierdzą, że dymisja Ficy nie oznacza żadnej realnej zmiany: – Ich (Smeru) determinacja w utrzymaniu się przy władzy za wszelką cenę stanowi jasny dowód tego, że będą się starali zamieść pod dywan wszystkie przypadki korupcji. Przypadki, o których pisał zamordowany Ján Kuciak – mówią w klipie opublikowanym na Facebooku.Dziennikarz śledczy Ján Kuciak został zamordowany pod koniec lutego w Wielkiej Maczy na zachodzie Słowacji wraz ze swoją narzeczoną, Martiną Kušnírovą. Kuciak badał, jakie relacje łączą działających we wschodniej Słowacji włoskich przedsiębiorców z kalabryjską ‘Ndranghetą i czy macki ośmiornicy nie sięgają szczytów słowackiej władzy.– Chcemy, by Słowacji dano jeszcze jedną szansę na sprawiedliwość. Dlatego żądamy przedterminowych wyborów. Tylko tak państwo może odzyskać wiarygodność w oczach ludzi – mówią organizatorzy demonstracji. Ten postulat zgromadził na placu Słowackiego Powstania Narodowego w Bratysławie pięćdziesiąt tysięcy ludzi i kolejne dziesiątki tysięcy w około trzydziestu innych miastach.