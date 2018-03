Nowo narodzony nosorożec. Warszawskie zoo ma nowego mieszkańca [WIDEO]

W piątek rano urodził się mały nosorożec pancerny. To już trzecie dziecko pary nosorożców mieszkających w warszawskim zoo.

„Kochani, mamy dla Was fantastyczną wiadomość - dzisiaj rano, czyli w piątek 16 marca, przed godz. 7.00 w Warszawskim ZOO urodził się nosorożec pancerny. To już trzeci potomek naszej nosorożcowej pary Shikari i Kuby!!! Poród przebiegł sprawnie i szybko. Maluch oraz mama czują się dobrze”. – czytamy w komunikacie ogrodu zoologicznego w Warszawie.



Jak na razie można go podglądać jedynie przez kamerę. Opiekunowie jeszcze nie wiedzą, jakiej płci jest maluch.

„Jeszcze nie wiemy czy to chłopiec czy dziewczynka, ale mamy cichą nadzieję, że nasze stado powiększyło się jednak o płeć piękną. Trzymajcie kciuki!” – dodają pracownicy zoo.