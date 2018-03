Został uznany przez policję za zmarłego, ale... ożył

Komendanci z policji w Żninie oraz komisariatu w Janowcu Wielkopolskim zostali odwołani ze stanowisk. Powodem odwołania jest interwencja w Szelejewie w gminie Gąsawa, gdzie komendanci mieli stwierdzić zgon mężczyzny i nie wezwali do niego karetki. Po przyjeździe patrolu okazało się, że mężczyzna jednak żyje. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Mieszkaniec jednego z domów miał ożyć krótko po tym, jak stwierdzono, że jest martwy. W środę odwiedził go sąsiad, zaniepokojony, że 51-latek nie wychodzi z domu. – Sąsiad go nie widział parę dni i zajrzał do niego do mieszkania – opowiada jedna z mieszkanek wsi. Sąsiad uznał, że znajomy nie żyje. W domu było zaledwie kilka stopni ciepła. – Ale on nie palił. Opał miał, w piecu było włożone, ale niepodpalone – zaznacza jeden z mieszkańców Szelejewa.





Zawiadomili rodzinę o zgonie



Mężczyzna zatrzymał policyjny radiowóz przejeżdżający przez wieś. Autem jechał komendant ze Żnina i komendant komisariatu w Janowcu. Ten drugi wszedł do budynku. Uznał, że człowiek nie żyje. Policjanci poinformowali rodzinę o zgonie 51-latka i wezwali patrol policji, by zabezpieczył miejsce znalezienia zwłok. Sami odjechali na spotkanie służbowe. Po przyjeździe patrolu okazało się jednak, że mężczyzna żyje.





„Ponoć druga ekipa przyjechała i ten policjant wszedł do środka, ale kuzyna już nie wpuścił. I mówi, że go ruszył i niby ożył, ocknął się” – relacjonuje jeden z mieszkańców wsi. Dopiero wtedy wezwano karetkę pogotowia, która zawiozła 51-latka do szpitala w Żninie. Tam mężczyzna po kilku godzinach zmarł.

Według komendanta wojewódzkiego policji interwencję w Szelejewie przeprowadzono nieprawidłowo. Podjął decyzje o odwołaniu komendantów ze Żnina i Janowca. Nowym komendantem w Żninie został kom. Mariusz Gaik, dotychczasowy szef jednostki w Nakle.





Tylko lekarz może stwierdzić zgon



– Nieprawidłowości (...) dotyczą stwierdzenia śmierci osoby, wobec której podejmowana była interwencja. Mamy uwagi do okoliczności, w jakich do tego doszło i prawidłowości tych czynności – informuje podinsp. Monika Chlebicz, rzecznik KWP w Bydgoszczy.





Tylko lekarz może stwierdzić zgon. W przypadku niewyjaśnionych okoliczności śmierci lekarz informuje organy ścigania.



Insp. Artur Krajewski był komendantem w Żninie od 20 miesięcy. W jego obronie stanęła grupa samorządowców. Doceniając dotychczasową prace komendanta, radni wystosowali stanowisko do ministra spraw wewnętrznych oraz Komendanta Głównego Policji o wstrzymanie się z odwołaniem Artura Krajewskiego do czasu wyjaśnienia sprawy.