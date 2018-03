Michał Anioł ukrył swoją karykaturę w portrecie znajomej

Portret przyjaciółki Michała Anioła Vittorii Colonny, namalowany przez renesansowego mistrza, skrywa tajemnicę. Dr Deivis de Campos z Laboratorium Ludzkiej Anatomii Federalnego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w brazylijskim Porto Alegre uważa, że artysta namalował samego siebie w fałdach sukni.

Pochodzący z 1525 roku portret znajduje się w zbiorach Muzeum Brytyjskiego. De Campos opublikował w piśmie „Clinical Anatomy” artykuł, w którym wskazuje, że na wysokości brzucha modelki, w fałdach sukni, widać przechyloną do przodu postać. Jego zdaniem to sam Michał Anioł.



Autor publikacji zwrócił uwagę, że w czasach średniowiecza i renesansu artyści nie mogli podpisywać swoich dzieł i namalowanie własnej karykatury mogło być swoistym podpisem.



W ocenie eksperta autoportret Michała Anioła będzie można wykorzystać do analizy prawdopodobnych wymiarów ciała jednego z najwybitniejszych artystów w historii i jego stanu zdrowia w tamtym okresie.

