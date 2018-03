Zabójstwo Polaka we Włoszech. Śledczy poznali motyw

Dwaj Polacy aresztowani w Apulii na południu Włoch pod zarzutem zabójstwa 34-letniego rodaka wyjawili śledczym motyw. Wskazali, że zamordowany próbował podporządkować sobie wszystkich pracowników gospodarstwa rolnego.

Do zabójstwa doszło na początku marca koło miejscowości San Giovanni Rotondo. W baraku w gospodarstwie rolnym znaleziono zwłoki młodego Polaka. Karabinierzy wszczęli dochodzenie, w wyniku którego wykluczyli wypadek bądź zgon z przyczyn naturalnych, co początkowo rozważano.



Po przesłuchaniu osób pracujących w gospodarstwie aresztowano pod zarzutem zabójstwa dwóch Polaków. Byli oni już wcześniej karani.



Na farmie, na której doszło do zbrodni, zatrudnieni są wyłącznie polscy robotnicy. Jako motyw zbrodni dwaj oskarżeni podali bunt przeciwko despotycznemu zachowaniu rodaka, z którym pracowali. Według ich relacji podporządkował on sobie wszystkich tam zatrudnionych.

źródło: pap

Media zwracają uwagę, że do zbrodni doszło w tym samym rejonie Apulii, gdzie w 2006 roku ujawniono proceder zmuszania polskich robotników rolnych do niewolniczej pracy w tamtejszych gospodarstwach.Polscy robotnicy koczowali w fatalnych warunkach w obozowiskach, byli oszukiwani i maltretowani przez pośredników i nadzorców, głównie Polaków. Włoska policja we współpracy z polską uwolniła wtedy ponad 100 wykorzystywanych obywateli polskich.