„Podpis w Instytucie Yad Vashem podsumowaniem tego, co działo się w polskiej dyplomacji”

– Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, dlaczego polska ambasada przez tyle lat nie reagowała. Jest to pewne podsumowanie tego, co działo się w polskiej dyplomacji po 1989 roku – tak w programie „O co chodzi” wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak skomentował napis w Instytucie Yad Vashem w Izraelu, głoszący, że brama łódzkiego getta była „pilnowana przez niemieckich żołnierzy i polską policję”.