„Podpis w Instytucie Yad Vashem podsumowaniem tego, co działo się w polskiej dyplomacji”

– Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, dlaczego polska ambasada przez tyle lat nie reagowała. Jest to pewne podsumowanie tego, co działo się w polskiej dyplomacji po 1989 roku – tak w programie „O co chodzi” wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak skomentował napis w Instytucie Yad Vashem w Izraelu, głoszący, że brama łódzkiego getta była „pilnowana przez niemieckich żołnierzy i polską policję”.

Członkowie polskiej pielgrzymki do Izraela wrócili niedawno zbulwersowani napisem w Instytucie Yad Vashem w Izraelu pod zdjęciem przedstawiającym bramę łódzkiego getta. – Tych bram pilnowała żydowska policja; wprawdzie ona formalnie nie nazywała się żydowską, tylko służbą porządkową, w języku niemieckim brzmiało to Ordnungsdienst. Policji polskiej nie było na terenie ówczesnego Warthegau, taka formacja nie mogła zaistnieć – mówił Bogdan Michalski, weteran II wojny światowej, były żołnierz Armii Krajowej.



– W Łodzi nie było Generalnej Guberni. Na sto procent nie było tam granatowej policji. Ta sytuacja będzie też testem dobrej woli. Pamiętajmy, że jeżeli mamy się zbliżyć z Izraelem, to muszą tego chcieć obie strony – powiedział w programie TVP Info wiceminister Dziedziczak.

#wieszwiecej Polub nas

– Wkroczyła nasza ambasada, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, dlaczego polska ambasada przez tyle lat nie reagowała. Dopiero jak myśmy przyjechali, cała sprawa zaczęła być procedowana. Jest to pewne podsumowanie tego, co działo się w polskiej dyplomacji po 1989 roku. Mam nadzieję, że teraz ambasada skutecznie przeprowadzi interwencję. Prawda jest stuprocentowo po naszej stronie – dodał wiceminister.



Tadeusz Płużanski, historyk i dyrektor publicystki TVP Info przytoczył tekst artykułu w „Jeruzalem Post”, reakcję – jak powiedział – na zapowiedź tego, że będzie interwencja Polski w sprawie informacji w Instytucie Yad Vashem. Autor napisał w nim: „...żeby Polska wzięła przykład z Austrii, która była ofiarą wojny, ale była również odpowiedzialna za Holokaust. Tymczasem Polacy nie chcą być sprawcami, tylko ofiarami”.



– Jest to bezczelny artykuł – odparł Dziedziczak. Podkreślił, że nie można porównywać Polski i Polaków do „zaangażowania Austrii i Austraków i Adolfa Hitlera w nazizm i III Rzeszę”.